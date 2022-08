Tirón limitado en el esperado regreso de las peñas a las cucañas

Con muy buen ambiente, pero sin recuperar los índices de afluencia que se registraban antes de que, en 2015, la suelta de patos vivos se reemplazara por pelotas intercambiables por premios. Así transcurrieron ayer las tradicionales cucañas marítimas de las fiestas patronales del Port de Sagunt, después un paréntesis de dos años por la pandemia, en una edición muy especial también por otro motivo: El retorno de las peñas a colaborar en un acto del que su federación se había desligado desde 2015, cuando el consistorio puso fin a la suelta de patos vivos, tras años de sentencias en contra por las acciones de una entidad animalista.

El intenso calor no desanimó a cientos de personas que quisieron presenciar tanto la travesía a nado, como la prueba del palo engrasado y el lanzamiento de pelotas, además de fantásticos hinchables.

Aún así, la afluencia no fue todo lo masiva de lo esperado, si bien el presidente de la Federación de Peñas Manel Rubio, sí destacó la asistencia de peñistas. «Han venido muchos. Pero, en general, si no hay patos, la gente no viene, aunque haya premios en las pelotas. Al ser el último día de las fiestas, también hay mucho cansancio acumulado», decía a preguntas de Levante-EMV.

Esta menor asistencia también se atribuyó en parte a las altas temperaturas alcanzadas el fin de semana y a que el horario de las pruebas se adelantó respecto a años anteriores , lo que hizo que sobre las 12 del mediodía ya se hubiera acabado la suelta de pelotas que otras veces terminaba bien pasadas las 13 horas.

Menos afluencia desde 2015

Asistentes consultados por este diario coincidían en que la afluencia «va a menos desde 2015», por más que en la ciudad se descarte que en el tema de los patos se pueda dar marcha atrás. «Puede que ahora esté mal decir esas cosas, pero era más bonito cuando tiraban patos», comentaba Manuel, un turista de Galicia que veranea en el Port de Sagunt y que lleva años sin perderse las cucañas. «Esto está perdiendo mucho», añadía una vecina del Port de Sagunt que aseguraba participar «porque llevamos toda la vida haciéndolo». «Con patos hubiera venido el triple de gente», agregaba además de criticar el adelanto en los horarios de las pruebas y su corta duración. «Parece que lo hayan hecho rápido para cubrir el expediente», añadía mientras otro asistente criticaba «lo restringido y acotado que está ahora todo el espacio, pues no te puedes ni subir por las rocas, como antes».

La organización municipal, no obstante, también recibió elogios por parte de otros participantes. «Es un acto totalmente diferente a lo que se hace en otros sitios y esta vez, estaba todo muy bien previsto. Se han dado muchos más premios que otros años. Han puesto toldos para protegerse del calor y está muy bien tanto que haya un chiringuito a la entrada como que los horarios se hayan adelantado, porque así hace menos calor», expresaba Lidia Rovira, resaltando que en esta edición había más lugares donde acudir a apuntarse para cobrar por transferencia bancaria los premios económicos, que iban de 50 a 200 euros.

También hubo quien echó de menos que las pelotas e hinchables se lanzasen desde una barcaza enmedio de la dársena, pero el uso de embarcaciones a motor está prohibido por la Autoridad Portuaria desde 2019, como recordaba la edil de Fiestas, Asun Moll.

No faltaron asistentes más pragmáticos y defensores de los animales. ¡Ha ido todo muy bien. Llevamos 25 años pasando las vacaciones aquí y siempre venimos. No echamos de menos los patos. Y aunque era más vistoso hacer el lanzamiento desde los barcos, se ha buscando una alternativa buena al poner unas carpas en un lateral», apuntaba Pilar, después de que sus dos hijos se hubieran tirado al agua y hubieran cogido un flotador.

Cuando sí hubo despliegue de sonrisas fue durante la entrega de los premios de la Federación de Peñas, 3 jamones y 3 cenas para dos personas en un local de la población; todos ellos se intercambiaron por pelotas lanzadas por representantes de la Federación junto a las que tiraron también el alcalde, Darío Moreno, a edil de Fiestas Asun Moll, así como otros miembros del gobierno local. También participaron en el lanzamiento los máximos responsables de la Federación Junta Fallera de Sagunt, Ramón Jarque y las falleras mayores, Claudia Ramón y Maite Nebot, junto a la vicepresidenta María Viñals; el presidente de la Federación de Peñas de Sagunt, Ricardo Meliá, y otros representantes, así como responsables de entidades como la Casa de Andalucía o los Moros y Cristianos.

El resto de ganadores de premios otorgados por el ayuntamiento, que van desde 50 a 200 euros, tendrán que esperar a recibir su ingreso por transferencia bancaria. Ahora, como ya avisó el consistorio, deberán ser declarados por cada ganador en la declaración de renta correspondiente al presente ejercicio. Y la suma de los premios obtenidos que sea igual o superior a 300 euros llevará asociada una retención de IRPF del 19%.