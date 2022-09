Los retrasos con el CEAM del Port preocupan en Sagunt

El portavoz de Compromís en el Ayuntamiento de Sagunt, Quico Fernández, ha admitido su preocupación por los retrasos que acumula el proyecto de convertir el antiguo Economato de la Gerencia del Port en un Centro Especializado de Atención a Mayores (CEAM). El nacionalista apunta que “el proyecto impulsado en la pasada legislatura por Compromís, que tanto esfuerzo nos costó para convencer a la Conselleria de Igualdad y de Servicios Sociales dirigida por Mónica Oltra, no avanza al ritmo necesario".

El exalcalde añade que "resulta sorprendente que todavía este parado", pese a tratarse de una de las iniciativas de este tipo más importantes en la ciudad, con un presupuesto que supera los 3,8 millones de euros. “Consideramos que el retraso es muy preocupante, porque podría suponer que el inicio de las obras se postergara mucho más de lo que estaba previsto". Recuerda Fernández que la idea era que arrancaran este mismo año, lo que "va directamente relacionado con los presupuestos de la Generalitat y con el cierre de cuentas del ejercicio 2022”, añade el portavoz de Compromís.

Sobre esta demora, el nacionalista señala que "sabemos que el proyecto corregido a instancias de la consellería todavía no ha llegado a la administración competente y nos gustaría que un tema tan importante y que tanto esfuerzo nos ha constado, a mí como alcalde y a la misma Generalitat, porque no era una decisión fácil, se desbloquee para iniciarse de la forma más inmediata posible, porque las personas que trabajamos para conseguir este objetivo estamos todos muy preocupados. No solo Compromís, sino también aquel grupo de personas, entre las cuales está Pepe Navarro, como líder”.

Quico Fernández remarca que “necesitamos tener ya la certeza que las obras van a empezar, si puede ser, en este último trimestre de 2022. Evidentemente, se tienen que adjudicar y esperamos que así sea, pero necesitamos que el proyecto llegue ya a la consellería".