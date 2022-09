El Atlético Saguntino se enfrenta este sábado en Nou Morvedre al CF Badalona Futur (17.30). El encuentro, correspondiente a la Jornada 5 de la Liga de 2 RFEF, será todo un partidazo ante un equipo que llega al choque cuarto en la tabla. Los de Gerard Albadalejo esperan puntuar y olvidar la derrota del sábado pasado en Manresa.

Los rojillos vuelven a jugar en casa tras cosechar la primera derrota de la temporada contra el Manresa. Un equipo que aprovechó muy bien los errores de los saguntinos y las dos ocasiones que tuvo para ponerse por delante, mientras que los rojillos terminaron el choque con uno menos. Tras este bache en el camino, los de Gerard Albadalejo juegan este sábado en casa con la intención de volver por la senda de la victoria y ganar a todo un Badalona que está hecho para el ascenso de categoría. Con respecto a la preparación del choque, el mister rojillo cuenta que: ‘Hemos preparado el partido con tranquilidad. Hemos estudiado y visto los errores que cometimos en Manresa y hemos estado trabajando toda la semana para intentar corregirlos y que no ocurran más. Al final, cuando se pierde un partido es porque se han cometido fallos. Entendemos que las derrotas forman parte del fútbol y que hay encuentros que no los podremos sacar, pero hay que intentar corregir lo más rápido posible todos los fallos. A partir de ahí creo que hemos trabajado bien la semana, el equipo ha entrenado muy bien y llegamos preparados al partido de mañana y con garantías de poderlo sacar. Llegamos con las bajas de Carlos David, por sanción; Navarro por lesión y un par de dudas que espero que para el encuentro de hoy estén resueltas’.

El Badalona Futur llega cuarto al partido en Sagunt y con 7 puntos, dos más que los rojillos que están en el puesto 11 de la tabla. Los catalanes buscarán mantenerse en zona de play off de ascenso ganando a los locales en un partido que promete ser emocionante. Con respecto al rival que tendrán delante, Albadalejo opina que es un ‘equipo potente, hecho para ascender, para hacer el play off o para ser campeón directamente y subir y con una ambición por no dejar de ser uno de los equipos de arriba. Aún así creo que el Saguntino jugando en casa es un rival muy muy fuerte y tenemos que demostrarlo. En nuestro campo tenemos que ser un equipo muy intenso, un equipo que ataque y que genere mucho peligro a balón parado y por ahí creo que pasan las armas para ganar al Badalona'.