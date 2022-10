El Fertiberia BM Puerto vuelve este sábado a la competición liguera cuando este sábado a partir de las 20.30 horas se mida a domicilio al Sant Quirze. Los rojiblancos se presentan a esta cuarta jornada como líderes, mientras que los catalanes son uno de los colistas sin puntuar.

Según el entrenador rojiblanco, Toni Malla, "nuevo partido después del parón y la victoria en Copa del Rey contra un rival muy peligroso. El año pasado en su casa nos costó mucho y en el Ovni hicieron un buen partido. Es verdad que han realizado cambios y uno de sus mejores jugadores, Ricard Reig, es ahora su entrenador. Juega más o menos a lo mismo que el año pasado y es similar nos va a costar, sobre todo a nivel ofensivo, porque ellos tienen diferentes variantes defensivas y habrá que ponerse el mono de trabajo y estar muy sólidos en defensa, muy colaborativos, con muchas ayudas y que los porteros nos saquen balones".

El técnico del Fertiberia añade que "no podemos cometer el error de entrar en su ritmo de juego. Tenemos que marcarlo nosotros, intentar estar efectivos en ataque y no perder balones, porque ellos se aprovechan mucho de las transiciones. Hay que intentar estar muy sólidos porque es un equipo muy peligroso". Malla insiste en que "vamos con toda la ilusión de sumar dos puntos más, de seguir remando, porque esto no ha acabado. Ahora estamos en una buena posición de liga y esto jornada a jornada cambia mucho. Si queremos estar arriba al final de temporada, tenemos que ser regulares y éste es uno de los partidos que hay que ganar si queremos estar en posiciones de ascenso", concluye.