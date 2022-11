«Toni Gaspar ha puesto el listón muy alto a la política comarcal»

La noticia de que el actual presidente de la Diputación de Valencia, Toni Gaspar, no optará a la reelección como alcalde de Faura, y por tanto se aleja de la posibilidad de repetir en el cargo provincial, no ha dejado indiferentes a muchos alcaldes de la comarca.

El presidente de la corporación de Sagunt, Darío Moreno, cree que «es momento de agradecerle su buen hacer, toda la labor que ha hecho y que va a seguir haciendo hasta el final de la legislatura, hasta el último día, al frente de la Diputación»; un cargo donde, a su juicio, «siempre ha tenido una sensibilidad especial hacia una realidad que conocía de primera mano».

Desde el total respeto a su decisión, la mayoría coincide en que esto complica las opciones de que la comarca pueda seguir teniendo a uno de sus alcaldes en uno de los puestos principales del organigrama institucional a nivel provincial. «¡Toni Gaspar es que ha puesto el listón muy alto a la política comarcal!», reconocía el alcalde de Gilet y presidente de la Mancomunitat de La Baronia, Salva Costa, consciente de que solo el exalcalde de Sagunt, Manuel Girona, llegó a alcanzar este cargo.

Aunque a muchos la noticia les cogió por sorpresa, varios alcaldes socialistas consideran que un cambio en el Palau de Batlia no tiene por qué afectar al trato que reciban las localidades del Camp de Morvedre. De hecho, creen que los cambios imprimidos en la Diputación durante la etapa del Botànic han impulsado una gestión con un reparto de fondos basado en criterios objetivos que trata a todos los municipios por igual. Como apuntaba Toni Sanfrancisco, alcalde socialista de Benifairó de les Valls, «es evidente que no es lo mismo que en la presidencia de la Diputación te reciba una persona a la que conoces y que conoce perfectamente de lo que le hablas, a que no sea así. Pero el cambio que ha habido en la diputación desde que gobernaba el PP ha sido radical», decía el también presidente de la Mancomunitat de Les Valls.

También en la misma línea se pronunciaba el alcalde de Estivella, Rafa Mateu, quien remarcaba la actual política de la diputación «de tener en cuenta a todos los ayuntamientos, gobierne quien gobierne». «Conocerle te da más confianza, pero la política no cambia por eso», aseguraba.

El presidente de la corporación de Gilet, Salva Costa, incluso iba más allá. «La comarca siempre ha estado bien representada en la diputación y ésta nos ha respaldado desde el nacimiento de la democracia», decía considerando que el Camp de Morvedre «va a seguir teniendo un peso importante en ella».

El primer edil de Petrés, el nacionalista Pere Peiró, incidía en los nuevos criterios de reparto de fondos en la diputación «desde que se creó el Botànic» y consideraba que Gaspar, en este asunto, «es equidistante al tratar a los pueblos, éticamente y honestamente». «Es un buen gestor», apunta, aunque pensando que la comarca sí puede volver a tener a alguno de sus alcaldes en la presidencia de la Diputación de Valencia.

La alcaldesa de Torres Torres, la independiente Amparo Bolós sí es de las que piensa que la decisión de Gaspar supondrá a partir de mayo «un varapalo para la comarca, porque va a perder un referente muy fuerte en una institución importante».

Aún así, coincidía con su homónimo de Benifairó en que Gaspar «es un animal político», con opciones para cualquier otro cargo de responsabilidad a nivel autonómico, tanto para encabezar las listas del partido para el Congreso como de otro tipo. Por ello, Sanfrancisco no dudaba en ver la medida en positivo. «¡Siempre podemos ganar un referente en instancias más altas!», decía recordando que Gaspar llegó a aspirar a ser la cabeza visible del PSPV, pero perdió en 2012 con José Luis Ábalos para liderar el PSPV en la provincia y eso no le impidió rivalizar en 2014 con Ximo Puig para ser el candidato a la Generalitat.

En Faura miran a Duran

El anuncio de Toni Gaspar de que no optará a la reelección en la alcaldía de Faura en 2023 ha puesto todas las miradas en la que siempre ha sido su número mano derecha: La actual teniente de alcalde Consol Duran, que lleva el día a día del ayuntamiento. Sin embargo, ella optar de momento por no pronunciarse sobre si encabezará la lista del PSPV-PSOE local. «Debemos reunirnos en la agrupación y hablarlo», decía desde la localidad que Gaspar lleva gobernando desde hace 20 años, después de una etapa como concejal.