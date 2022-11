Las condenas por violencia machista en Sagunt superan la veintena en lo que va de año

Un total de 21 condenas, 96 medidas penales de protección o 189 denuncias. Estos son los datos más significativos de la actividad judicial en Sagunt relacionada con la violencia contra la mujer en los primeros seis meses de este año. Así lo recogen los datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que también reflejan para la comarca un pronunciado descenso en estas tres categorías durante la pasada primavera, con respecto al primer trimestre de este 2022.

En una comparativa más amplia y haciendo una proyección de estas estadísticas hasta final de año, el juzgado de Sagunt está por encima del promedio tanto de condenas registradas durante los últimos ejercicios, que alcanza las 35,8 desde 2017, como de las medidas de protección de las víctimas, que en este periodo está por encima de las 172, mientras que se queda por debajo en el caso de las denuncias, cuya media se sitúa en las 451, según siempre las cifras oficiales del CGPJ.

En este último caso, casi tres cuartas partes se presentaron por la víctima en dependencias judiciales, algo más de un 12 % tuvo su origen en un parte de lesiones directamente al juzgado, mientras que el restante 15 % requirió la intervención directa de la policía. Un detalle más sobre las denuncias tramitadas en Sagunt durante la primera mitad de este año es que 17 de las víctimas se acogieron al derecho a no declarar como testigos.

Los 21 casos que se juzgaron durante la primera mitad del año acabaron con condenas a los acusados

Por lo que respecta a las medidas de seguridad para las víctimas durante el primer semestre, todas ellas de carácter penal, casi la mitad se trató de órdenes de alejamiento, algo más de un 35 % se limitó a la prohibición de comunicación y el resto, casi un decena, impidió al acusado volver al lugar del delito. También en este mismo periodo, según la estadística oficial del CGPJ, se solicitaron 59 órdenes de protección, entre las que en 41 había una relación afectiva entre la víctima y el denunciado, mientras que en los restantes 18 se trataba de exparejas.

Todas las sentencias fueron condenatorias

En cuanto a las condenas resulta especialmente llamativo que los 21 procedimientos judiciales que acabaron con sentencia, ésta fue condenatoria. Además, durante este tiempo, el juzgado de Sagunt decretó el sobreseimiento de 75 causas, 64 de ellas de forma provisional. El motivo para desestimar la denuncia fue en la mayoría de los casos por no resultar justificada la perpetración del delito, otras lo fueron por considerar el juez que los hechos no eran merecedores de tener repercusiones penales y también hubo unas pocas, apenas cuatro, en la que se declaró que no había autor conocido o determinado, según la terminología que emplea la estadística del CGPJ.

Un último detalle de la actividad judicial en Sagunt relacionada con la violencia contra la mujer durante la primera mitad de este 2022 se refiere a que, de los asuntos terminados y además de las sentencias y los sobreseimientos, más de una veintena de las denuncias se remitió al órgano competente.