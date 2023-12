"Como nada es imposible en esta vida, vamos a intentarlo". Con ese espíritu afronta el entrenador del Fertiberia BM Puerto, Toni Malla, el partido que este sábado a partir de las 18 horas le medirá al Bidasoa Irún. Después de estrenar el nuevo pabellón del Port de Sagunt con victoria en un duelo vital para la permanencia, los rojiblancos sueñan con mantener su imbatibilidad en el que será su último partido en casa hasta el segundo fin de semana de febrero. La misión, sin embargo, se antoja casi como utópica, ya que los guipuzcoanos son segundos y buena muestra de su potencial es que, en su camino hacia la mejor primera vuelta de su historia, lograron romper la racha triunfal del Barcelona durante varias temporadas con su empate en la primera jornada en Artaleku.

Los porteños, por su parte, siguen sumidos en la parte baja de la clasificación, después de dos contundentes derrotas consecutivas a domicilio. La conclusión del entrenador del conjunto porteño es que "defensivamente no estamos bien. Si queremos sumar puntos o salir con buenas sensaciones contra equipos que son mejores, tenemos que estar más juntos y ser más agresivos. Nuestra principal característica en los últimos años es defender bien y estar ordenados en ataque. Es nuestra esencia y en lo que tenemos que trabajar estas dos semanas", en las que, después del Bidasoa, el cierre de la primera vuelta y de este 2023 les llevará hasta Barcelona.

Intensidad y agresividad

De los irundarras, Malla apunta que "no hace falta decir mucho, viendo la clasificación. Llevan trabajando con Jacobo Cuétara muchas temporadas y juegan de memoria. Es un rival que, por presupuesto y plantilla, es superior, pero nosotros tenemos que intentar hacer un partido en el que les superemos en intensidad y agresividad. Solo de esta forma podemos intentar sumar. Tenemos que ir con esta mentalidad a cada partido, porque no estamos en situación de hacer números. El objetivo es poner las cosas muy difíciles a un gran rival a través de la actitud y las ganas de intentar sumar puntos".

Esperanza

Entre los motivos para mantener viva la llama de la esperanza se encuentran que el Bidasoa llega con bajas y con la confirmación desde hace unas semanas que Cuétara no seguirá en el banquillo, aunque el principal es el empuje de la afición. Según el técnico del Fertiberia "espero que el pabellón vuelva a llenarse y la gente siga ilusionada con nosotros, porque, en momentos difíciles, cuando tienes lesiones y las cosas no salen muy bien, necesitamos que nuestra gente nos dé ese plus. Esto lo vimos en el partido del Cangas, cuando la diferencia tan grande en el marcador se consiguió porque la afición estuvo metida de principio a fin".