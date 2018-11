La lluvia amenaza el acceso al Circuit

La lluvia, que según las previsiones tiene previsto que sigan cayendo este fin de semana, pueden complicar la llegada de los aficionados al Circuit Ricardo Tormo y, por lo tanto, al tráfico. Ayer el intenso temporal ya provocó ayer un problema inesperado en los accesos al Circuit Ricardo Tormo, que se encuentran de obras por la construcción del parque empresarial de Cheste. El agua hizo que en la noche del jueves se inundara el acceso desde el Circuit Ricardo Tormo al apeadero del tren, el principal medio recomendado para acudir este año a los entrenamientos y a las carreras del domingo. La lluvia provocó una vaguada en el camino, de forma que la organización tuvo que montar un servicio de autobuses lanzadera.

El agua anegó el apeadero, de forma que los trenes podían llegar sin problema a la parada del Circuit, pero los viajeros no podían trasladarse al trazado. Aunque los más madrugadores no pudieron llegar, al no hacer parada los trenes, desde el Circuit y desde Cercanías Valencia se trabajó para que a media mañana quedara solucionado el problema y los aficionados pudieran alcanzar su localidad en poco más de diez minutos de paseo, eso sí, con paraguas y chubasqueros. Poco antes de las dos de la tarde, Cercanías Valencia de Renfe comunicaba que ya eran practicables los accesos desde el apeadero Circuit Ricardo Tormo al circuito y viceversa. Las lluvias continuarán hoy y quizás con más fuerza mañana.



Un puente del Ejército

Ayer fue un día de mucho trabajo para la Junta de Seguridad del trazado de Cheste. Por la tarde decidió que la Unidad Militar de Emergencia (UME) instalaría en la madrugada de ayer un puente militar en el camino traído expresamente de Zaragoza para que fuera utilizado por los autobuses que desplazaran a los aficionados que llegan con sus coches hasta el polígono de La Reva de Riba-roja, pero finalmente se desestimó.