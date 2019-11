Jaume Masià y Sergio García no bajan del podio

Jaume Masià y Sergio García Dols han empezado el GP de la C. Valenciana en Cheste como acabaron el de Malasia, en puestos de podio. El de Algemesí marcó el mejor tiempo de entrenamientos del día, con el 'rookie' de Burriana a solo 69 milésimas. Más lejos quedaron Arón Canet, duodécimo, y que en Cheste aspira a consolidar el subcampeonato antes de dar el salto a Moto2 con Aspar, y el wildcard Carlos Tatay, vigésimo segundo.

«Acabar primero en València no me lo esperaba, es fantástico, estamos siendo constantes, y nos está saliendo», declaró Jaume Masià. «Aún falta mejorar la parte delantera de la moto, no me siento muy a gusto y creo que podemos dar un gran salto», añadió quien relevará el próximo año en el equipo Leopard Racing al campeón del mundo, Lorenzo dalla Porta, un nuevo horizonte ante el que está «muy ilusionado» y con ganas de probar la moto en Cheste.

Sergio García también se mostró «contento». «Hemos tomado el pulso a la pista y al final he rodado fuerte, reforzando mi ritmo», añadió el del Estrella Galicia 0,0, que en Malasia se anotó su primer podio.

Por otro lado, el Ángel Nieto Team confirmó al italiano Stefano Nepa, de tan solo 18 años, como el compañero de Albert Arenas la próxima temporada tras la marcha de Raúl Fernández.



Navarro, a por la primera fila

Jorge Navarro acabó los libres del viernes en octava y séptima posición respectivamente, y hoy buscará un buen puesto en parrilla. Sin Iker Lecuona, el de la Pobla de Vallbona es el único representante de la Comunitat Valenciana en Moto2. «Muy positivo este primer día. Me he encontrado bien con la moto desde la primera sesión de entrenamientos libres y luego por la tarde hemos hecho algunos cambios con los que hemos podido mejorar la sensación incluso con neumáticos usados. Estamos listos para dar lo mejor de nosotros mismos», confesó Navarro, cuarto en la general y con siete podios esta temporada, a falta de una victoria.