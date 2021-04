La vuelta del piloto español y gran dominador de MotoGP de la última década Marc Márquez (Repsol Honda) será la gran novedad del Gran Premio de Portugal, tercera cita del Mundial de Motociclismo y a la que el francés Johan Zarco (Ducati), el español Pedro Acosta (KTM) y el británico Sam Lowes (Kalex) llegan como líderes.

Después de un breve test de pretemporada y de albergar las dos carreras iniciales, el Losail International Circuit da al fin paso a un Autódromo Internacional do Algarve que, además de acoger la tercera cita del Mundial, dará la bienvenida a un Marc Márquez ya recuperado y 'apto' para regresar por fin a una parrilla que le vio en acción por última vez en el primer Gran Premio de la categoría de la pasada campaña, donde sufrió una caída que ha sido un auténtico 'tormento'.

Sin duda, el ocho veces campeón del mundo, seis en MotoGP, atraerá los focos de Portimao. Esta semana anunció su regreso y este jueves los médicos le dieron el 'apto' por lo que el de Cervera está listo para recuperar el terreno perdido en nueve meses de calvario y de tres operaciones.

El húmero que se dañó el catalán en Jerez de la Frontera (Cádiz) no estará a tope, y habrá que ver si el campeón empieza suave, como él mismo indicó, o no es capaz de frenar su versión más agresiva y ambiciosa Lo cierto es que, tras no poder correr el Mundial 2020, tendrá ganas de no 'tirar' otro Mundial.

Sin embargo, el español empieza con lastre, con puntos perdidos, respecto a sus rivales, que además han tenido pretemporada y le sacan ventaja. Y, de momento, empezará a dar gas con la configuración de la Honda RC213V hecha por el alemán Stefan Bradl, el piloto que le ha sustituido en su ausencia. Poco a poco, espera hacerse 'su moto'.

Quien también ha sido declarado 'apto' para pilotar en Portugal es Jack Miller (Ducati), tras ser intervenido de síndrome compartimental, y se podría topar de nuevo en pista con el vigente campeón de MotoGP Joan Mir (Suzuki), con quien tuvo un encontronazo en la segunda cita de Catar.

En Losail, tanto en el GP de Catar como en el de Doha, las Ducati y las Yamaha sobresalieron. Si bien las victorias fueron para Maverick Viñales y Fabio Quartararo, del Monster Energy Yamaha, la velocidad punta y la regularidad de las Ducati hicieron que el líder del Mundial sea Johann Zarco, del equipo satélite Pramac Racing.

Horarios GP Portugal 2021

Viernes 16 de abril

10.00 - 10.40: Moto3 / FP1

10.55 - 11.40: MotoGP / FP1

11.55 - 12.35: Moto2 / FP1

14.15 - 14.55: Moto3 / FP2

15.10 - 15.55: MotoGP / FP2

16.10 - 16.50: Moto2 / FP2

Sábado 17 de abril

10.00 - 10.40: Moto3 / FP3

10.55 - 11.40: MotoGP / FP3

11.55 - 12.35: Moto2 / FP3

13.35 - 13.50: Moto3 / Q1

14.00 - 14.15: Moto3 / Q2

14.30 - 15.00: MotoGP / FP4

15.10 - 15.25: MotoGP / Q1

15.35 - 15.50: MotoGP / Q2

16.10 - 16.25: Moto2 / Q1

16.35 - 16.50: Moto2 / Q2

Domingo 18 de abril

10.00 - 10.20: Moto3 / WUP

10.30 - 10.50: Moto2 / WUP

11.00 - 11.20: MotoGP / WUP

12.20: Moto3 / Carrera (21 vueltas)

14.00: MotoGP / Carrera (25 vueltas)

15:30 Moto2 / Carrera (23 vueltas)