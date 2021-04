El español Marc Márquez (Repsol Honda RC 213 V) no dio ninguna importancia a la séptima posición conseguida en el Gran Premio de Portugal pues para él la felicidad de todo el fin de semana había sido "volver a" sentirse "piloto".

"Estoy muy feliz de cómo ha ido el fin de semana y de volverme a sentir piloto, hacía nueve meses que estaba luchando por ello y hoy, de otra manera, me he vuelto a sentir piloto", reconoce Márquez, si bien reconoce que ha sido "no pilotando como" quiere, "pero sí que consiguiendo lo que más deseaba, que era pilotar una MotoGP".

"Ha sido un fin de semana de emociones. Mentalmente me he liberado y cada vez que lo pienso se me entrecorta un poco la voz, pero es que ha sido bastante duro", reconoce el piloto de Repsol Honda, que ha querido agradecer a todo el mundo el trabajo realizado en este tiempo. El ilerdense no ha podido contener las lágrimas cuando atendía a los periodistas de Dazn y ha tenido abandonar el lugar dos minutos para reponerse.

Las LÁGRIMAS de quien sabe lo que ha sufrido. La EMOCIÓN de un campeón que no ha dejado de pelear por volver a disfrutar 🥺

@marcmarquez93, llorando en el micro de @izaskunruiz: "He entrado al box y me he derrumbado. Ha sido duro" #PortugueseGP 🇵🇹 pic.twitter.com/zIN6HJp7nJ — DAZN España (@DAZN_ES) 18 de abril de 2021

"Ha sido emocionante lo que me ha pasado al llegar al box. No he llorado por dolor ni por cansancio ni nada, simplemente ha sido una explosión de emociones y espero que sea el inicio de la vuelta a mi normalidad", afirmó Márquez, quien reconoció que tuvo el temor de "no acabar la carrera, pero no entraba en mi cabeza".

"El punto clave ha sido aceptar en las primeras vueltas, que me pasaran, que entre comillas abusaran, porque no era mi sitio y no estaba jugando ahora a mi nivel. Me he recolocado y aceptar eso ha sido la clave para acabar la carrera", explica Márquez.

"He cogido mi ritmo, aunque ha habido un momento en el que me he venido arriba, haciendo vueltas buenas y cogiendo a los de delante, pero ha venido el hombre del mazo y me ha dicho que hasta ahí y que acabara la carrera, porque no había control. Es un punto importante aceptar que no se puede y que ya llegará el momento", reconoció sincero el piloto de Repsol.

"No he sentido miedo porque de sentirlo no puedes pilotar como he pilotado"

Marc Márquez dijo no haber sentido miedo en ningún momento porque "ya se vio cómo salí al FP1 el viernes, que es cuando me sentí mejor, y luego físicamente he ido a peor porque me iba desgastando y honestamente, cuando ves la caída de mi hermano delante y la de Martín, pues te viene a la cabeza y te dices 'quieto'. Esto te puede hacer daño como ya me he hecho". "No he sentido miedo porque de sentirlo no puedes pilotar como he pilotado. Honestamente, no he entendido cómo he sido capaz de rodar rápido, porque en ningún momento he sentido la moto, pero salía solo y bien. Al final de carrera sí he sentido una limitación de que no podía, pero quedaban siete vueltas y había que terminar", continúa Marc Márquez.

"La mayor limitación del resultado es mi físico y no he podido exprimir la moto como me gustaría, pero ya este fin de semana, el sábado por la tarde, hicimos unos cambios para adaptarla a mi estilo de pilotaje. Y un dato importante que nos ayudará muchísimo es que era la primera vez que rodaba con una MotoGP en esta pista y no teníamos datos ni referencias de mi estilo de pilotaje", continúa el líder del equipo Repsol Honda.

The most rewarding journey isn’t always the easiest one. pic.twitter.com/pNDx3a2EfI — Repsol Honda Team (@HRC_MotoGP) 18 de abril de 2021

"A Jerez ya iremos a un circuito que conocemos bien mi puesta a punto y eso ayudará, pero hoy también ha sido una carrera rápida, mucho más rápida que la del año pasado y esto no me ha ayudado, tenía la esperanza de que fuera más lenta, para poder sacar la cabeza, pero no ha sido así", lamentó Márquez.

"Ellos sabían lo que tenían que hacer y por eso han tirado desde el principio y ha habido tantas caídas de pilotos que no suelen caer. Se iba al límite. Esperemos dar otro paso en Jerez y poco a poco acercarnos a los puestos de cabeza", señaló Márquez.