Y hablando de presión, de soportar la presión, de vivir con la presión, de regatear a la presión, de utilizar a la presión, de aceptar la presión, los dos candidatos al título mundial de MotoGP hablaron de ella nada más llegar hoy al circuito de Sepang, donde este fin de semana se celebra el Gran Premio de Malasia, 18ª cita del Mundial de motociclismo donde, por cierto, el murciano Pedro Acosta (Kalex) se proclamará, con toda seguridad, nuevo y flamante campeón del mundo de Moto2, añadiendo al cetro de Moto3 (2021) la corona de la categoría intermedia como paso previo a dar el salto a MotoGP, con la firma GasGas, que es KTM, claro.

El italiano ‘Pecco’ Bagnaia (Ducati), de 26 años, de Turín, campeón del mundo de MotoGP y líder indiscutible, aunque no lo parezca, del equipo Ducati Corse, oficial de la firma de Borgo Panigale, le encanta la presión, le gusta la presión, le motiva la presión. “Primero”, comenta Bagnaia al llegar a Malasia, “una cosa es la presión del pasado año, cuando Ducati llevaba 15 años sin ganar el título (el último campeón había sido el portentoso australiano Casey Stoner, en el 2007) y otra, muy distinta, la que padezco o soporto este año. Todo es muy diferente, entonces no tenía más remedio que ganar, ahora considero que perder el título a manos de un velocísimo Jorge Martín, no sería un fracaso”.

Repetir título

Bagnaia, además, cree que “este año puedo utilizar esa presión más como combustible, como empuje, como aliciente, a favor que como tortura, que como algo negativo”. El italiano no sabe, aunque vistos sus resultados parece que lo lleva muy bien, “cómo le afecta a Jorge (Martín) esa presión, la de estar tan cerca del título, casi acariciarlo. Yo, insisto, debo utilizarlo como combustible, para propulsarme, mejorar y sentir esa ansia de volver a ser campeón”.

Bagnaia, que se siente muy feliz en Sepang (“el año pasado, insisto, llegué aquí muy presionado, fue un fin de semana muy duro, pero acabé ganando”), cree que será un buen fin de semana para él “porque este trazado siempre se me ha dado bien, incluso si el clima se complica, como suele ser habitual aquí, en Malasia, creo estar preparado para afrontar lo que sea”.

Martín, por su parte, viene de un fin de semana inmaculado, fantástico, impresionante, sumando los 37 puntos en juego de Tailandia, los 12 del sábado al ‘sprint’ y los 25 del domingo. “Llevo todo el año diciéndolo: debo seguir igual, no tengo que preocuparme por el liderato ni el Mundial, he de ser lo más veloz que pueda en cada salida a pista y punto. Lo demás, si se tiene que producir, se producirá por eso, porque somos los más rápidos”.

Eso sí, el piloto de San Sebastián de los Reyes (Madrid), de 25 años, ya reconoció, al abandonar Tailandia, que empezaba a notar la presión sobre sus hombres y, en ese sentido, reclamó “unos días de calma, de desconexión, porque todavía restan tres fines de semana, seis carreras duras y 111 puntos en juego”.

Ni que decir tiene que Martín sigue siendo el favorito del ‘paddock’ de MotoGP, pues todos coinciden, desde Marc Márquez hasta Aleix Espargaró, que el motociclismo se trata de ser el más rápido y Martín lo es siempre, sea el trazado que sea, desde el minuto uno del primer ensayo de los viernes.

"Jorge está demostrando ser el más rápido de MotoGP, merece el título, otra cosa es que lo logre" Gino Borsoi - Team Manager del equipo Prima Pramac Ducati

“En estos momentos y llegadas las tres últimas citas de la temporada, he de reconocer que, pese a saber qué tipo de piloto teníamos en nuestro equipo, tenía mis dudas de si Jorge (Martí) sería capaz de llegar al ‘sprint’ final de la campaña con posibilidades de ser campeón. Y, sí, ha llegado y es, si duda no lo digo yo, lo dicen los datos, el más rápido de la parrilla de MotoGP. No nos engañemos, Jorge está demostrando merecer ser campeón, otra cosa es que lo logre", afirma el italiano Gino Borsoi, el jefe deportivo de Martín en el equipo ‘satélite’ de Ducati, Prima Pramac.

Recordemos que, a falta de tres grandes premios (Malasia, Catar y Valencia), de seis carreras y 111 puntos en juego, Bagnaia es líder, con 389 puntos, seguido de Martín, con 376, es decir, a 13 del campeón y líder, mientras que el portentoso Marco Bezzecchi, también hombre de Ducati en el equipo del mito Valentino Rossi, es tercero, con 66 puntos menos que ‘Pecco’.