Principales novedades del Salón 2 Ruedas

Royal Enfield

Benelli

no podía faltar a la gran cita de las dos ruedas de Valencia y asistirá al evento de la mano decon un espectacular stand. La firma india de origen británico ha abierto un nuevo capítulo en su ya dilatada historia de 117 años de producción con las bicilíndricas, Continental GT 650 Twin e Interceptor INT 650 Twin. Las primeras motocicletas bicilíndricas fabricadas por Royal Enfield desde 1970, rememoran una época dorada del motociclismo que comenzó en 1948 con la llegada de sus primeras motocicletas de dos cilindros y 500 cc que evolucionaron a sus conocidos modelos de alta cilindrada: Meteor, Super Meteor y, finalmente la original e incombustible Interceptor de 1960.Ambos modelos -la Continental GT 650, una deportiva café racer, y la Interceptor INT 650, una elegante roadster- combinan un look clásico como es habitual en la firma india con una cuidada tecnología y comparten un motor que satisface las expectativas de los motoristas más experimentados.Las nuevas Twin ofrecen 47 cv de potencia y los entrega de un modo «amable» gracias a su progresividad. El 80% del pico de sus 52 Nm de par motor los ofrece a 2500rpm, permitiendo por tanto un suave y rápido progreso sin necesidad de continuos cambios de marcha.A esto hay que añadir un chasis muy ágil desarrollado en el Centro Tecnológico de Royal Enfield en el Reino Unido en conjunto con el afamado constructor de bastidores deportivos Harris Performance.Royal Enfield ha volcado toda su experiencia y talento en la fabricación de motos, tanto en la Interceptor INT 650 como en la Continental GT 650, dando forma a dos vehículos en los que ha cuidado hasta el mínimo detalle para ofrecer unas prestaciones, un confort de marcha y una seguridad de primer calidad.Sus motores, replican el look clásico, mientras que detalles como manillares forjados, tapón de depósito 'Monza' o acabados brillantes denotan la gran calidad de la que antes hablábamos.Siendo la individualidad una cualidad clave en los motociclistas de hoy en día, tanto la Continental GT 650 como la Interceptor INT 650 están disponibles en versiones «Estándar» o «Custom», con un amplio abanico de posibilidades de opciones retro: desde pintura especial con fileteados a espejos retro-cool, deflectores opcionales y acabados alternativos para artículos como ruedas, luces y componentes de las suspensiones.Además de las «Twin», Royal Enfield mostrará en la Feria de Valencia el resto de productos de su extensa y selecta gama. Tenemos que hablar por tanto de motocicletas de renombre como los icónicos modelos Bullet, Classic y Thunderbird en las cilindradas de 350 y 500 cc junto con la Café Racer Continental GT de 535 cc. Mención aparte merece la Himalayan, especialmente diseñada con el nuevo motor LS410.

Benelli es sinónimo de pasión por las dos ruedas. la firma de origen italiano es todo un icono para los amantes del motociclismo y, 108 años después de su nacimiento, ha vuelto a plena actualidad con una gama de los más atractiva.

Una oferta que va a formar parte de la exposición del Salón 2 Ruedas gracias a su distribuidor oficial, Cándido MGP Motos. Esta empresa valenciana acude al certamen con un completo abanico de modelos de la mítica firma italiana. Y es que, el catálogo Benelli dispone de una considerable variedad de alternativas distribuidas en sus líneas de producto Naked, Sport, Turismo, Classic y Scrambler. Toda una serie de modelos capaces de combinar a la perfección todo el estilismo de lo clásico, con la tecnología más avanzada. En este sentido, destacan motocicletas como es el caso de la nueva e imponente Imperiale 400 presentada en Milán, o la elegante Leoncino en sus cilindradas de 250 y 500 que cuenta con una versión «Trail».

No obstante, Benelli también cuenta con una gama de «corte moderno» con sugerentes propuestas de enfoque aventurero y deportivo. Éste es el caso de las TRK de orientación touring, enfocadas a conseguir la mayor comodidad tanto en el día a día como en las salidas más ruteras. La vertiente más deportiva de Benelli se refleja en las gamas Sport y Naked, con modelos como la carenada 302 R, la original y bella 502 C, la 302 S o las BN en cilindradas de 125, 251 y 302 cc.

Triumph

La elegancia y el rendimiento de las clásicas motocicletas británicas correrán a cargo de Triumph Valencia, que expondrá en el Salón 2 Ruedas gran parte de la gama del constructor inglés.

Entre los modelos que mostrará, destaca la nueva Speed Twin 2019. El nuevo icono de altas prestaciones de Triumph reúne en un solo modelo las mejores cualidades de sus motos más icónicas hasta el punto de marcar un nuevo referente de lo que debe ser una moto custom roadster gracias a su configuración de chasis, capacidad de frenada, suspensiones y entrega de potencia. La Triumph Speed Twin 2019 desarrolla toda la potencia y par motor de la Thruxton R con una cifra máxima de 97 cv a 6.750 rpm y 112 Nm a 4.950 rpm. Igualmente incorpora el mismo nivel de alta tecnología orientada al motorista con acelerador electrónico, distintos modos de conducción, ABS y control de tracción desconectable de serie, embrague asistido anti-rebote, iluminación LED, nuevo panel de doble esfera, etc.

En la exposoción tampoco pueden faltar las nuevas Scrambler 1200 XC y XE. Las originales Bonneville T-120TT, T120C y TR6'C fueron las primeras scrambler de producción en serie que triunfaban en las competiciones off-road. Inspirándose en ellas, los ingenieros de Triumph han desarrollado dos imponentes motos que componen la gama Triumph Scrambler 1200: Scrambler 1200 XC y Scrambler 1200 XE. Ambos modelos incorporan la última generación del motor Bonneville «High Power» de 1.200 cc con una puesta a punto específica que ofrece una entrega de potencia de 90 cv 7.400 rpm y un alto par motor desde la parte baja del tacómetro y a través de toda la parte media, con un pico máximo de 110Nm a tan sólo 3.950 rpm.

Mención aparte merece la tricilíndrica británica más potente del mundo, la Rocket 3 TFC, que vuelve rejuvenecida en una versión exclusiva, ultra-premium y de edición limitada. La Rocket 3 TFC 2019 es el segundo proyecto ultra-premium customizado de edición limitada de la marca, uniéndose a la Thruxton TFC. Con una producción limitada a 750 unidades para todo el mundo, la nueva Triumph se entregará acompañada de un exclusivo pack personalizado de propietario que incluye el certificado de autenticidad numerado y firmado por el CEO de Triumph, Nick Bloor; un libro personalizado de la fabricación de la moto, una mochila de cuero con la marca TFC y una imprescindible funda de moto exclusiva TFC.

Harley-davidson

prepara toda una revolución de cara al próximo 2020, ya que a ingeniosas tecnologías y lanzamientos de nuevo productos como la Low Rider S, se une la comercialización de la LiveWire, el primer modelo de una amplia gama de vehículos eléctricos diseñados para situar a la marca norteamericana a la cabeza de la electrificación de motocicletas.La LiveWire es una moto totalmente eléctrica diseñada para ofrecer al piloto una experiencia de alto rendimiento, a través de un nuevo nivel de tecnología y el aspecto y la sensación de alta calidad de los producto Harley-Davidson. Con su motor H-D Revelation libre de emisiones y totalmente silencioso, la LiveWire es capaz de acelerar muy rápidamente con sólo girar el acelerador, sin necesidad de embragar ni de cambiar de marcha. Este hecho la hace no sólo sumamente fácil de manejar, sino extremadamente útil y funcional para el día a día. Ofrece una autonomía que parte de los 158 kilómetros, con lo que cubre las necesidades de la mayoría de usuarios que centran sus actividades en la urbe. Y todo ello sin renunciar a un rendimiento excepcional ya que el motor eléctrico genera 105 cv y 116 Nm de par motor instantáneo. Sin lugar a dudas la Limewire será una de las grandes novedades en el stand de

En 2020 también llegará la nueva Low Rider S, pensada para incrementar el rendimiento del modelo original, haciendo hincapié en la potencia, la agilidad de conducción y el control del piloto. Para ello, el comportamiento del chasis Softail se optimiza con unos componentes de suspensión de primera calidad ajustados para una conducción agresiva, mientras que se incrementa la potencia con la utilización del motor Milwaukee-Eight 114 que genera 93 cv y 155 Nm de par motor. El estilo de esta nueva moto del catálogo de Harley-Davidson para 2020 está inspirado en las preparaciones de la costa de California, incluye un manillar elevado, un mini carenado, un asiento monoplaza y acabados oscurecidos.

La nueva Road Glide Limited sustituye al modelo Road Glide Ultra con un mayor nivel de lujo y sofisticación, como demuestra la pintura fileteada, un interior de carenado con acabado brillante, puños calefactados, llantas Slicer II Contrast Bright y nuevos medallones para el depósito y los guardabarros delantero y trasero. La Road Glide Limited es un modelo especializado en viajes de larga distancia en pareja, por lo que está dotada de un carenado aerodinámico de morro de tiburón con triple entrada de ventilación, doble óptica delantera LED Daymaker para una visibilidad nocturna excepcional, suspensión Premium Touring, frenos Reflex ABS y sistema multimedia Boom Box GTS con pantalla táctil.

BMW Motorrad

BMW Motorrad presenta importantes renovaciones en su gama de modelos, además de novedades que se inspiran directamente en los modelos más exitosos de su longeva trayectoria. Este es el aso del la nueva R nineT /5, un modelo exclusivo que conmemora el 50 aniversario de la gama /5 y de la producción de BMW Motorrad en la planta de Berlín Spandau. La producción de automóviles de BMW creció sustancialmente en los años 60, por lo que se tomó la decisión de construir las motos en Berlín. En 1969 y con alrededor de 400 empleados se lanzó la gama /5, con las R 50/5, R 60/5 y R 75/5. Con un chasis y motor de nuevo desarrollo, y un diseño fresco y moderno, BMW provocó un impacto duradero en el creciente mercado de motos de esa época.

Ahora, para conmemorar esta saga BMW Motorrad lanza la R nineT /5, que brinda un atractivo aspecto retro gracias a elementos como los apoyos para las rodillas de estilo contemporáneo en el depósito, un acabado en color Azul Lupino metalizado con efecto humo y línea doble en el depósito, retrovisores y escapes cromados, así como el asiento con doble contorno al estilo /5, con su tapizado cruzado, correas de soporte y costuras blancas, y los fuelles en la horquilla telescópica. Los acabados en Aluminio Plata del motor, caja de cambios, barras de horquilla, bujes y radios, también evocan a los modelos /5 legendarios; como también lo hacen los componentes acabados en negro, como el chasis y la carcasa del cardán. Un diseño sumamente atractivo que se combina con unas elevadas prestaciones, gracias al motor boxer de 1.170 cc con 110 caballos de potencia.

Otra de las grandes novedades para la próxima temporada serán los nuevos maxiscooter C 400 X y BMW C 400 GT. Ambos scooters están concebidos para recorrer la ciudad o disfrutar de una escapada, convirtiéndose en los compañeros perfectos para aprovechar al máximo los desplazamientos del día a día y del tiempo libre.

Estas novedades en la gama se acompañan de renovaciones de diseño en múltiples modelos como se podrá ver en el stand de BMW Dos Rodes, destacando la llegada del la nueva pintura Hockenheim Silver metalizada al modelo S 1000 RR , junto con el Paquete de carbono; nueva pintura Negro Cósmico 2 en el caso de la polivalente G310R; inclusión del sistema Connected Ride de serie en F 850 GS y F 850 GS Adventure; o la marcha atrás de serie y plataforma de audio en el caso de la tope de gama K 1600 Grand America.

Éstos son sólo algunos de los muchísimos cambios que optimizan la gama de motocicletas de la firma bávara para el próximo año.

Vogue

El constructor asiático Loncin siempre se ha caracterizado por la producción de motos y scooters utilitarios de pequeña cilindrada, principalmente con destino a su gran mercado doméstico. Ahora, la marca da el salto a motos más sofisticadas y de alta calidad en cilindradas medias y altas, y para ello ha creado su nueva marca premium Voge.

Una firma que llega al mercado valenciano de la mano de Valenmoto, que ha vuelto a apostar por el Salón 2 Ruedas como escaparate para mostrar su aplio catálogo de modelos de destacadas marcas del sector de la moto. En el caso de Voge, la buena calidad de sus modelos está avalada por la confianza que tienen las marcas europeas en Loncin, ya que cuenta con una dilatada experiencia en fabricar motores, como por ejemplo, para la austríaca Rotax (el monocilíndrico de 650 cc que impulsa la serie G650 de BMW) o para la española Rieju (Tango 250). Asimismo, recientemente ha firmado un acuerdo con la MV Agusta para producir unos nuevos motores de 350 y 500 cc para 2021. Este acuerdo con MV Agusta también permitirá a Loncin producir una nueva mecánica de 800 cc desarrollada para modelos de alta gama en un futuro.

De momento, el primer frente de ataque de Voge en el mercado español se centrará en tres modelos naked y deportivos en las cilindradas de 300 y 500 cc. Denominador común en todos ellos es el esmero en su fabricación y acabados, además de contar con componentes de primeras marcas japonesas y europeas como es el caso de las suspensiones KYB Kayaba (con horquilla invertida), dotación de frenos Nissin (doble disco delantero en todos los modelos), y sistema antibloqueo de frenos ABS de Bosch de novena generación. A todo ello hay que resaltar también el uso de mecánicas de alto rendimiento, completísimo cuadro de instrumentos por pantalla digital LCD, tecnología de alumbrado LED, unas agresivas estéticas de lo más atractivas y un contenido precio. En el caso de las 300R y 300 RR –ambas con un motor de292 cc y 25,8 cv– los precios son de 3.695 y 3.795 euros, rspectivamente. Un escalón por encima se sitúa la 500 R, una naked de chasis perimetral y un motor bicilíndrico de 497 cc y 43,2 cv de marcado carácter deportivo, ya a la venta por un precio de venta al público de 5.395 euros.

Honda

Con Honda Moto Valencia a la cabeza, la firma del ala dorada vuelve con renovadas fuerzas al Salón 2 Ruedas. Una cita imprescindible para la marca japonesa para mostrar las principales novedades que han llegado, y van a llegar, a sus instalaciones de la calle Los Centelles, 64, frente a la fuente de la Pantera Rosa.

En esta ocasión, Honda va a contar con una amplia representación de su gama de motocicletas y scooters, con propuestas para todo tipo de necesidades. Y una de las más destacas, como no, es la Africa Twin. Esta legendaria aventurera se presenta en una nueva edición 2020 con importantes novedades a todos los niveles.

Tanto la propia Africa Twin como su hermana la Adventure Sports han sido totalmente actualizadas. La icónica maxi trail nipona está ahora propulsada por un nuevo motor bicilíndrico en paralelo de 1.084 cc (antes 998 cc) con homologación Euro5. De esta manera, la potencia máxima aumenta un 7%, hasta 101,9 cv @ 7.500 rpm, con un aumento del par máximo del 6%, hasta 105 Nm 6.250 rpm, mientras que el motor conserva su entrega de potencia y par, suave como la seda, y su inconfundible «latido».

Por otro lado, el nuevo paquete electrónico , gestionado por una nueva IMU de seis ejes, incluye Ride by Wire (Acelerador Electrónico) y Control de Par Seleccionable Honda (HSTC) además de nuevas características que incluyen Control de Crucero, ABS en Curva, Wheelie & Rear Lift Control y sistema de aviso de Frenada de Emergencia. Además dispone de 6 modos de conducción.

La Africa Twin Adventure Sports muestra el carácter más aventurero y viajero de la CRF1100L. A sus mayores depósito y carenado, y equipamiento específico, se le añaden este año novedades como las luces adaptativas en curva de tres fases y una versión con un avanzado equipo de suspensión electrónica ajustable en marcha de Showa.

Todos los asistentes interesados, podrán tanto ver el nuevo modelo en el stand C30 del pabellón 7, como solicitar cita para en días posteriores a la feria, realizar una prueba de este nuevo modelo al teléfono 96 205 69 90 o por correo en la dirección moto@motovalencia.eu.

Honda tiene otras sorpresas preparadas para 2020 como son las CBR1000RR-R Fireblade y Fireblade SP, totalmente nuevas, con un nivel de prestaciones enfocadas al circuito sin precedentes. El bastidor y el motor nuevos están claramente basados en tecnología de la RC213V de MotoGP de Honda; la potencia máxima aumenta un 19%, hasta 214 cv. El popular scooter de rueda alta SH125i se actualiza completamente con nuevo diseño, más potencia y capacidad de carga y mayor eficiencia en el consumo de gasolina.

Husqvarna

Motomecánica, representante oficial de Husqvarna en Valencia, se incorpora al Salón 2 Ruedas con la más copmleta lista de novedades del constructor de motocicletas nórdico. La firma sueca vuelve a sorprendernos con todo su carácter deportivo en su gama de productos, también caracterizada por un sutil y espectacular diseño. Un catálogo de lo más racing que, incluye todo una serie de modelos bajo las líneas Enduro, Motocross y Street de la máxima exclusividad y nivel de calidad.

Entre otras novedades destacan modelos como las 701 Vitipilen, Enduro y Supermoto. Las 701 Supermoto y 701 Enduro, como modelos enseña de la gama 2019, han sido revisados a fondo con una nueva electrónica de vanguardia, que eleva las prestaciones y la seguridad de estas excitantes motocicletas monocilíndricas. A ellas se une en la nueva gama 2020 una nueva 701 Enduro LR pensada para las largas distancias. Con su depósito de 25 litros de capacidad, su autonomía de 500 km permitirá a sus pilotos conquistar cualquier terreno, sin importar lo remoto que sea. En el segmento la nueva TE 300i Jarvis Edition celebra los éxitos de Graham Jarvis en el panorama mundial del enduro extremo.

Otra novedad con la que Husqvarna ha sorprendido en el reciente Salón EICMA de Milán ha sido la Norden 901. Presentada por primera vez, esta nueva máquina bicilíndrica es también el primer modelo touring en la historia de Husqvarna Motorcycles. Un concepto de motocicleta larga distancia dinámica y versátil, la Norden 901 encuentra el equilibrio entre la accesibilidad y la funcionalidad y el confort para satisfacer las exigencias del moderno viajero sobre dos ruedas.

Por otro lado, Las Vitpilen y Svartpilen 401, con sus potentes y manejables motores monocilíndricos de 373 cc y 44 cv, se adaptan tanto a los entornos urbanos como a un uso en carretera, gracias a su dinámica parte ciclo, sus accesibles dimensiones generales y su bajo peso. Para 2020, ambos modelos cuentan con un nuevo subchasis trasero desmontable alargado en 40 mm para mejorar el confort del asiento del acompañante, así como con nuevos acabados de pintura y gráficos de alta calidad que realzan sus progresivos diseños.

En definitiva, una espectacular muestra la de Motomecánica, que se ha convertido como la referencia para Husqvarna en el mercado valenciano, en donde ha conseguido consolidar a esta mítica marca de origen nórdico, que es todo un referente en el mundo del enduro, el motocross y las super motard, y ahora también en el de las naked deportivas.

Suzuki

Motodonia desembarca en Feria Valencia con todo el arsenal de modelos de Susuzki. Una amplia oferta de motos touring, sport y urbanas que, junto a sus scooters, componen uno de los catálofos más completos del mercado. Y entre ellos, destacan novedades como la V-Strom 1050, una de las motocicletas más polivalentes, combinando un gran equilibrio en términos de prestaciones, sensaciones, comodidad y deportividad.

Uno de sus aspectos más aclamados ha sido el evolucionado motor Suzuki V-Twin 1.037 cc, que incrementa su potencia por encima de los 105 cv, mantieniendo un bajo consumo. La electrónica es otro de los puntos fuertes de la V-Strom 1050, equipada con el Sistema Suzuki Intelligent Ride System, con un nuevo sistema de acelerador electrónico, modos de motor Suzuki Drive Mode Selector, control de tracción (3 modos) mejorado, así como el nuevo sistema de asistencia a bajas revoluciones. En el apartado de funcionalidad se incorpora una instrumentación multifunción, un puerto USB y un sistema integrado de montaje y desmontaje de las maletas.

La V-Strom 1050XT, por su parte, viene con interesantes mejoras en el apartado de conducción offroad.

Prestaciones, rendimiento y belleza convierten a la Suzuki GSX-S750 A2 en la naked del momento. La nueva Suzuki incluye una serie de ventajas como el sistema de encendido Easy Start facilitando un arranque inmediato, el control de tracción (3 niveles) y la asistencia de salida a bajas revoluciones. Ahora con el Carnet A2 tienes la oportunidad de conseguir esta versión en tu concesionario Suzuki más cercano.

Versátil, ligera, potente, divertida y con un consumo bajo. Así es la SV650, una moto que, al mismo tiempo que permite vivir disfrutar al máximo durante una ruta de fin de semana por carreteras serpenteantes, garantiza las mayores prestaciones en el día a día, fundamentalmente en su uso en ciudad. Suzuki acaba de lanzar la SV650 en tres nuevos colores: negro brillante, negro mate y plata.