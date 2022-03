Desde que el Grupo FCA y el Grupo PSA se unieran para crear Stellantis, uno de los retos de este consorcio de 14 marcas ha sido encontrar el enfoque para todas ellas. Con Maserati el grupo lo tuvo claro: el camino a seguir era el de la electrificación total. Sin medias tintas. La fecha elegida fue 2030 y, con un plan bien definido, la firma del tridente da el primer paso en ese camino con la llegada del SUV Grecale.

No es el Grecale un coche únicamente eléctrico, también llega con motores de combustión, pero sí es uno de los últimos tres coches que llegarán hasta 2023 con variantes de combustión. Maserati planea lanzar tres nuevos coches, entre ellos este SUV y las nuevas generaciones de nombres clásicos como el GranTurismo y el GranCabrio, en 2023. Todos tendrán motores tradicionales, pero también una variante Folgore, en italiano ‘rayo’, el nombre que recibirán los eléctricos de la marca italiana.

Hasta 2025 no habrá nuevos vehículos, pero ese año llegarán el MC20 FolgoreMC20 y los nuevos Levante y Quattroporte, ya únicamente con propulsiones 100% eléctricas. Así, para 2030 la mítica enseña de Stellantis se habrá convertido en una marca totalmente eléctrica. Maserati promete además para 2025 el nivel tres de conducción autónoma y prestaciones de infarto para modelos como el GranTurismo Folgore, con más de 1.200 CV de potencia y tracción total. De momento no se esperan coches eléctricos de tracción trasera, pero no están descartados.

Grecale, el acceso al tridente

El Maserati Grecale Folgore será el primer eléctrico de esta nueva era de la marca. Nombrado así siguiendo la larga tradición de la firma italiana de tomar nombres de vientos mediterráneos para sus coches -Ghibli, Levante, Bora, Khamsin-, este SUV de 4,86 metros de largo se posiciona como el nuevo escalón de acceso a la marca, convirtiéndose en el Maserati más ‘asequible’ a su llegada.

En su versión eléctrica, que incluirá un color específico llamado Rame Folgore, el Grecale Folgore montará una batería de 105 kWh, cuya autonomía no ha sido todavía desvelada, y un motor que entregará, sin conocerse la potencia máxima, 800 Nm de par máximo. Maserati desvelará más detalles conforme se acerque su lanzamiento. Paralelamente, el Grecale se ofrecerá en las versiones GT y Modena, ambas propulsadas por un motor de gasolina microhíbrido (MHEV) de 300 y 330 CV, respectivamente, y Trofeo, con un motor V6 biturbo de gasolina de 530 CV de potencia para acelerar de 0 a 100 km/h en 3,8 segundos. Todos los motores de combustión, incluidos los MHEV, se asocian a una caja de cambios de ocho velocidades.

Que el Grecale sea el Maserati más barato, no quiere decir que la marca no vaya a ofrecer el lujo y la calidad que todo el mundo espera de un coche que luce el tridente, además de lo último en conectividad y tecnología de seguridad. De hecho, el interior es totalmente digital, minimizando los controles físicos para apostarlo todo a tres pantallas, una central de 12,3 pulgadas para el sistema de infoentretenimiento, otra de 8,8 pulgadas para la climatización y otros sistemas, y otra de 12,3 pulgadas para el cuadro de instrumentos. Incluso el reloj central es digital, pudiendo usar los comandos de voz para cambiar a brújula o incluso a medidor de fuerza G. El sistema de infoentretenimiento será compatible con Alexa, el sistema Google Assistant y las aplicaciones Apple CarPlay y Android Auto. El conductor contará con un selector de modos de conducción, incluidos el Corsa en el Trofeo y un modo Off-Road, para adaptar la respuesta del coche a sus necesidades.

Maserati promete un habitáculo cómodo y lujoso, con una selección de materiales de alta calidad según la versión, como el cuero o la madera, detalles como una iluminación ambiental trabajada para aportar tranquilidad y confort, las costuras de contraste o un siempre fiable sistema de sonido premium, firmado por Sonus Faber, con 21 altavoces. Su distancia entre ejes de 2,90 anticipa mucho espacio interior incluso en las plazas traseras, dejando espacio para un maletero de 570 o 535 litros según la versión.

En cuanto al exterior, bebe estéticamente de los visto en el LevanteLevante, aunque es menos agresivo con una parrilla más pequeña y entradas de aire más estilizadas. Apuesta más por la elegancia que por la deportividad y presenta unos grupos ópticos traseros y delanteros totalmente nuevos que le aportan una identidad definida. Mantiene elementos de diseño clásicos de la marca como las tres branquias sobre los pasos de rueda delanteros o el tridente sobre el pilar C. Sus llantas serán de 19 pulgadas para el GT, de 19 para el Modena y de 21 pulgadas para el Trofeo.

El nuevo Maserati Grecale se producirá junto al Alfa Romeo Stelvio en la planta de Stellantis en Cassino, Italia, y se comercializará desde 81.050 euros la versión GT, 96.100 euros la Modena y 124.750 euros la Trofeo. Se desconoce el precio del eléctrico Grecale Folgore.