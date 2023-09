El Mundial entra en su semana decisiva, la de la lucha por las medallas. Las ocho selecciones supervivientes pelearán (seis europeas y dos americanas) por el trono que ha dejado vacante España. Tres nombres cotizan al alza en la bolsa de valores del torneo después de diez días de competición: los de Lituania y Alemania, los dos únicos equipos invictos hasta ahora, especialmente la selección de Kazys Maksvytis que causó sensación con su victoria frente a EEUU (104-110), y también el de Canadá, el equipo dirigido por el español Jordi Fernández, que cuenta con una gran estrella, Shai Gilgeous-Alexander, pero también con todas las virtudes que necesita la competición: dureza física y mental, talento y solvencia defensiva. En cambio, EEUU que llegó al torneo con la etiqueta de gran favorito, ha dejado abierta la puerta a algunas dudas.

Lituania y Serbia, dos de las grandes clásicos europeos, abrirán este martes los cuartos de final (10.45 horas) en uno de los cruces más atractivos. Nadie se tomó demasiado en serio a la selección báltica, pero su marcha por el torneo ha sido de menos a más y ahora mismo nadie se atrevería a descartarla de un hipotético podio del campeonato. Jonas Valanciunas, el pívot de los New Orleans Hornets, se ha encargado de mandar en las estadísticas (13,6 puntos y 9,2 rebotes) pero también de liderar en la pista, y el azulgrana Rokas Jokubaitis, a sus 22 años, ha explotado como una estrella en el torneo (12,8 puntos y 5,6 asistencias), aunque Lituania sobre todo ha sabido jugar a nivel colectivo. “Esto no va de figuras, no va de líderes, sino de cinco jugadores en la pista, de la química que hemos demostrado”, explicó Valanciunas tras el triunfo frente a los estadounidenses. Brazdeikis (Zalgiris) y Moetijunas (Monaco) han estado en segunda línea.

Mientras, Serbia vuelve a estar a las puertas de algo grande con el cuestionado Svetislav Pesic en el banquillo. Tiene talento a espuertas, pese a la ausencia de Nikola Jokic, el MVP de la NBA, pero no acaba de mostrarlo. Su marcha ha sido arrolladora en el torneo, pero acabó por entregar ante Italia un partido que llegó a dominar por 16 puntos en el tercer cuarto. Bogdanovic (Hawks), 18,4 puntos y 5,4 asistencias; y Milutinov (Olympiacos), con 14 puntos y 9,6 asistencias son sus referentes.

"Odio perder"

Italia y Estados Unidos completarán este martes la jornada de cuartos (14.40 horas). La primera derrota en el torneo ha generado mucha tensión en el equipo de Steve Kerr. “Odio perder. Y en el próximo partido necesitamos empezar como lo hicimos en el segundo tiempo. Espero que esto sea una lección y mejoremos desde aquí”, explicó el también entrenador de los Warriors. La falta de actitud y el exceso de confianza se ha convertido en el talón de Aquiles, donde ha despuntado por encima de todo el liderazgo de Anthony Edwards, autor de 35 puntos frente a Lituania, y la falta de adaptación de Brandon Ingram (5,2 puntos de media), llamado a ser una de sus figuras. En Italia todon son sonrisas y buen rollo en torno a Gianmmarco Pozzecco, un histriónico técnico, que tanto abronca como se abraza a sus jugadores. Simone Fontecchio, de los Utah Jazz, se ha convertido a sus 27 años en el líder que esperaba a la selección (18,4 puntos y 6,6 rebotes) y cuenta con la ayuda de los veteranos Melli y Datome.

Este miércoles se vivirá otro de los duelos europeos entre dos de las selecciones de moda en el torneo, Alemania y Letonia. El equipo alemán, bronce en el pasado Eurobasket, se ha situado por primera vez entre los ocho primeros por primera vez desde 2006, bajo la batuta de Dennis Schröder, el nuevo jugador de los Raptors (19,8 puntos y 6,8 asistencias), aunque bien acompañado por los hermanos Franz y Moritz Wagner (Orlando Magic), y de Daniel Theis (Pacers). Letonia, uno de los verdugos de la selección española, se ha convertido en la gran revelación. Privado de su gran estrella, Kristaps Porzingis (Celtics), que sigue el torneo desde la grada, la selección báltica ha crecido a través del colectivo, con un gran papel del exazulgrana Roland Smits, del exverdinegro Arturs Zagars y del jugador de los Thunder, Davis Bertans.

El duelo entre la Eslovenia de Luka Doncic y el Canadá de Shai Gilgeous-Alexander es el que cerrará los cuartos de final, un cruce espectacular, que augura un pulso de estrellas entre dos de los jugadores llamados a pelear por el título de MVP del torneo. Doncic se está moviendo en sus números de super estrella (26,4 puntos, 7,4 rebotes y 6,8 asistencias), bien respaldado por el exazulgrana Mike Tobey (12 puntos), un secundario de lujo, y por exvalencianista Klemen Prepelic (14,8 puntos), que se está reivindicando en el torneo. En Canadá, la selección que apuntilló a España en un final dramático, resuelto en los últimos segundos, Dillon Brooks, Olynyk y RJ Barrett han secundado a la perfección a la estrella Gilgeous-Alexander.