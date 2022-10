No estamos en Poniente ni tampoco en Essos. Sin embargo, el actor que encarna al último Rey de los Siete Reinos en Juego de Tronos, Bran Stark, ha pasado el fin de semana en la Comunitat Valenciana, concretamente en Alicante. El actor británico Isaac Hempstead-Wright, que ha dado vida en la ficción a hijo pequeño de los Stark, ha sido uno de los invitados estrella de la VII Video Game Comic que se ha celebrado este sábado y domingo en IFA de Alicante.

La visita del pequeño de los Stark, convertido también en el cuervo de tres ojos en la serie de Juego de Tronos, ha sido uno de los platos fuertes de este evento. Nadie a querido perderse la oportunidad de conocer en persona al actos británico y unas 200 personas han aprovechado la ocasión para charlar con él, hacerse fotos y intercambiar impresiones. La visita de Isaac coincide con casi el final de la primera temporada de la Casa del Dragón, la última serie de HBO sobre el universo de Juego de Tronos, por lo que su paso por Alicante está aún más de actualidad.

La emisión de los últimos episodios de la Casa del Dragón ha vuelto a refrescar y despertar interés por todo el universo que rodea a Poniente, los dragones, Desembarco del Rey, los Stark y los Tagaryen.

Visitas anteriores a España

No es la primera vez que el actor que encarga a Bram Stark visita España. De hecho, algunas de las escenas de Juego de Tronos se grabaron aquí. "La última vez que estuve en España fue en Sevilla en Alicante nunca había estado. España me gusta mucho es un lugar especial para mi", ha asegurado Isaac.

En cuanto a su opinión sobre la nueva serie, estrenada a finales del pasado mes de agosto el actor ha indicado que: “Todavía no la he empezado a ver, pero me parece genial que haya historias más allá de todo lo que rodea al universo de Juego de Tronos”.