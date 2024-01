La 81ª edición de los Globos de Oro 2024 no solo tuvo como protagonista a la flamante triunfadora, la película 'Oppenheimer' , que se llevó anoche en Beverly Hills varias estatuíllas (mejor película dramátoicas, mejor actor, mejor actor de reparto y mejor banda sonora), una batería de premios.

Todas las miradas se posaron sobre el actor franco estadounidense Timothée Chalamet y Kylie Jenner. Y no precisamente por su nominación al Globo de Oro a Mejor Actor por su interpretación en 'Wonka', sino por otros motivos que nada tienen que ver con el mundo del cine.

A su llegada al Beverly Hilton Hotel llamaba la atención el look elegido por el actor, que es conocido por sus estilismos en la alfombra roja. En esta ocasión escogió el color negro luciendo un traje con americana bordada de lentejuelas, un atuendo totalmente contrario a los coloridos y estrambóticos conjuntos con los que desfila en la película de Wonka.

El beso que ha enamorado a las redes sociales

Kylie Jenner y Timothée se mostraron de lo más cariñosos durante la ceremonia de los Globos de Oro 2024. En la pausa para los anuncios comenzaron a susurrarse palabras inintelegibles para los televidentes... hacerse ojitos y fundirse en un beso que se ha hecho viral y uno de los protagonistas de la noche.

La pareja es muy discreta y suele evitar los flashes de los fotógrafos en la medida de los posible pues la hermana pequeña de Kim Kardasian es mundialmente conocida por el éxito en el mundo de los negocios y ser un icono en la televisión estadounidense con el reality en el que aparece con toda su familia mediática, Keeping Up with the Kardashians, que suma la friolera de 20 temporadas. Para la enrega de los premios de cine prefirieron no pasar juntos en la alfombra roja y verse más tarde en el interior del Beverly Hilton Hotel.

Bajo la tenue luz de las velas, la pareja formada por la televisiva Kylie Jenner y el nominado a los Globos de Oro, Timothée Chamalet dieron rienda suelta a su amor, confirmando una relación de la que la prensa rosa ya daba cuenta en el pasado mes de abril de 2023.