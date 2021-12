Faltan menos de dos semanas para Nochebuena y los pasillos de los supermercados se han llenado de dulces navideños con los que poner un broche de oro a las comidas y cenas familiares y de amigos que se celebrarán dentro de muy poco. Es época de excesos, de comer bien.... y de arrepentirse. La cuesta de enero, además de empinada por los gastos extras también pesa más por los kilos de más que nos habremos metido durante las fiestas.

¿Hay alguna alternativa? La respuesta más sencilla y sincera es no. Es difícil controlar la tentación y no caer en ella. Sobre todo los más golosos. Quién puede decir que no al turrón, los mazapanes, el roscón de reyes o los pastelitos navideños.

La tentación va revestida de azúcar, canela, frutos secos y chocolate, mucho chocolate. Sin embargo existen alternativas más saludables que otras para seguir disfrutando de una dulce navidad controlando el número de calorías que vamos a ingerir. O por lo menos, se puede intentar.

Los dulces navideños más saludables

Aunque pueda parecer imposible, uno de los dulces que menos calorías conllevan es el chocolate. Pero no todo los chocolates son iguales. La clave está en buscar el chocolate más puro o de mayor pureza. Es probable que esté más amargo y su sabor sea más intenso pero al ser más puro contendrá menos trazas de otros aditivos y será más saludable. En el caso de los bombones o los turrones, busca los productos que contengan chocolate puro o negro al menos al 70%. Su además utilizas formulaciones sin azúcar obtendrás menos calorías.

Frutos secos. Si al chocolate le sumamos los frutos secos el resultado además de sabroso también es saludable. Las almendras, las nueces, o los pistachos (siempre que puedan ser crudos) son grandes aliados para estas fiestas. Existe una gran variedad de bombones y turrones que combinan estos dos productos. Así que no temas darte un capricho con una onza de chocolate y un puñado de frutos secos o bien unas porciones de turrón de chocolate con almendras o frutos secos. El mazapán. Este dulce está hecho a partir de almendras, azúcar y clara de huevo. Salvo por el azúcar, se trata de unos ingredientes muy saludables. La clara de huevo está llena de proteínas y no tiene grasas. Por su parte, la almendra tiene infinidad de virtudes como las grasas de origen vegetal y el alto contenido en fibra. Aporta 147 Kcal por ración de 30 gramos. Peladillas: Al igual que el mazapán, las peladillas son en realidad almendras recubiertas de masa de azúcar y clara de huevo. Con prudencia, son un dulce saludable que aporta unas 150 calorías por cada 30 gramos.

Turrón duro: Es muy parecido a las peladillas. Azúcar, clara de huevo y almendra tostada. Aporta 152 calorías por cada ración y es rico en proteínas y fibra.

Los dulces menos saludables

Las harinas refinadas y la manteca de cerdo son los otros dos ingredientes más comunes en los dulces de Navidad y son justamente los menos saludables al tratarse de una fuente de hidratos de carbono con un alto índice glucémico y de grasas.

En este apartado de dulces sabrosos, muy sabrosos, pero con alto porcentaje de calorías y quizá menos saludables, están los panetones, los mantecados, los polvorones y el resto de preparación que contengan masas y manteca o mantequilla.