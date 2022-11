ES NOTICIA Un fallecido en un choque múltiple entre la Pobla del Duc y Castelló de Rugat

El restaurante de Alicante que queda cuarto en la lista de "Best of the Best" de Tripadvisor El local se cuela en la lista de los "Best of the Best" de este año y es la única presencia española junto al de Martin Berasategui en Lasarte-Oria