Quien no haya buscado en Internet una receta alguna vez en su vida miente. Los libros de cocina han pasado a la historia. Ahora las recetas se perpetúan a través de páginas web, foros, videos y, sobre todo, por las redes sociales. Si una de ellas logra viralizarse se convertirá en un plato para la historia (breve) de la cocina, sin importar si es un éxito o no. Para lograrlo, no hace falta que sea una receta de alta cocina. La mayoría se trata de platos sencillos, rápidos y sabrosos.

La última receta que ha conseguido encumbrarse como la receta de moda en redes sociales, especialmente TikTok, es un bizcocho que parece broma. Se trata de un bizcocho de manzana que solo lleva eso... manzana y un ingrediente más. Ni azúcar, ni harina, ni huevo.... tampoco necesita horno. Es tan sencillo de elaborar que miles de usuarios no han dudado en probar suerte y la verdad es que el resultado es sorprendente. Ingredientes para el bizcocho mágico de manzana 4 manzanas

20 gramos de gelatina en polvo neutra #aprendeentiktok #bizcochode2ingredientes ♬ Dolce Nonna - Wayne Jones & Amy Hayashi-Jones @annarecetasfaciles ¿Está realmente bueno el FAMOSO BIZCOCHO DE 2 INGREDIENTES? Mira el vídeo hasta el final. Receta de BIZCOCHO VIRAL DE 2 INGREDIENTES: INGREDIENTES: 500 gr de manzana 20 gr de gelatina neutra en polvo #annarecetasfaciles Una pizza gourmet de Dénia con gamba roja, la mejor de la Comunitat Elaboración del bizcocho El proceso no puede ser más sencillo. En primer lugar hay que pelar las manzanas, retirar el corazón, y triturarlas. Cuando la pulpa de la manzana tenga aspecto de puré se pasa a una sartén o cazuela y allí se añade la gelatina en polvo. La mezcla se calienta hasta que la gelatina está totalmente disuelta. Se retira del fuego y se espera a que la mezcla se enfríe un poco. A continuación hay que batir la mezcla con una batidora eléctrica hasta conseguir que la crema suba cambie de color y se doble el volumen inicial. El último paso es dejar enfriar en la nevera la mezcla dentro de un molde recubierto de papel antiadherente. Entre 4 y 6 horas después, el bizcocho estará listo.