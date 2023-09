El pasado sábado 23 de septiembre tuvo lugar en Calp un exclusivo evento gastronómico entre Nino Fjordside, del Restaurante Koks***, y Lenin Busquet, chef del Restaurante Abiss.

Estos dos grandes cocineros y amigos se unieron en un encuentro «a cuatro manos» a través del cual intercambiaron distintos sabores a partir de un menú que los comensales pudieron degustar en el servicio diario de Abiss Restaurante, situado en el Gran Hotel Sol y Mar.

Nino representa la cocina de Koks, situado en las Islas Feroe y considerado el restaurante más remoto del mundo. Este gran chef y pastelero ha tenido la suerte de haber pasado sus últimos años formándose y trabajando en los mejores restaurantes del mundo, como Geranium***, considerado como mejor restaurante del mundo 2022; NOMA, con tres estrellas Michelín y posicionado en la lista de The World’s 50 Best Restaurants en primera posición durante varios años; o en el Celler de Can Roca***, entre otros.

Actualmente es el jefe de I+D del Restaurante Koks, con dos estrellas Michelín y una estrella Verde. Su aportación en la composición del menú destaca por la combinación de ingredientes nórdicos y fermentaciones antiguas que el mundo ha olvidado.

Por su parte, Lenin Busquet ha trabajado en las cocinas más importantes de nuestro país en restaurantes de renombre como los triestrellados Diverxo, Quique Dacosta y el Celler de Can Roca; o en cocinas internacionales como Quintonil, Maido y Central, considerado el Mejor Restaurante del Mundo 2023.

Menú “a cuatro manos”

Nino y Lenin, amigos y compañeros de profesión, brillaron uniendo conocimiento y cocina para demostrar a través de sus platos los valores que les describen. Entre los que se destacan la ‘Carne Fermentada Abuela Oluva’ y el ‘Sebo de Cordero Fermentado y Chocolate de Nino’ junto al ‘Cordero con berenjena a la Llama’ de la cocina de Lenin, donde cada uno de los pases incorporaba un selecto maridaje armonizando la ocasión.

El menú confeccionado no dejó indiferente a ninguno de los comensales, donde la experiencia, tradición e innovación superaron las expectativas sorprendiendo con cada bocado.

Abiss Restaurante, situado en primera línea de playa de Arenal de Calp bajo el amparo del Gran Hotel Sol y Mar, apuesta por una cocina sostenible con productos kilómetro cero poniendo en valor el entorno que lo rodea.