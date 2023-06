Las hamburguesas son el plato más icónico de la comida rápida. Sin embargo, en los últimos años han empezado a proliferar nuevas creaciones que le han permitido acercarse al sector gourmet.

En este sentido, Lamburguesa ha sido pionera en la oferta de hamburguesas gourmet, respaldada por el grupo El Gordo y El Flaco, uno de los más importantes grupos hosteleros de la terreta que ha buscado reinventar la cultura gastronómica de este popular plato en su ciudad.

Desde su inauguración en 2015, esta cadena valenciana de hamburguesas se ha propuesto anticiparse a las tendencias del sector y sus famosas hamburguesas logran conquistar a un promedio de 1.700 personas diariamente gracias a la calidad de sus productos..

Además, tanto la elaboración de sus productos como la gestión los diez locales con los que cuenta Lamburguesa en la actualidad se realiza de manera interna, siendo así la cadena de hamburgueserías con más establecimientos en la provincia de València con gestión propia, sin necesidad de franquicias.

Más de 15 hamburguesas gourmet

El secreto de su éxito reside en la fidelidad a los productos locales, que les ha permitido destacar en el mercado de hamburguesas premium. Su genuinidad les ha servido para crear una amplia carta integrada por más de 15 hamburguesas diferentes e innovadoras, siempre con productos artesanales y confeccionados a diario en su obrador.

Además, en Lamburguesa nunca falta la variedad de carnes y panes a elección del cliente, para que tanto vegetarianos como celiacos pueden seguir disfrutando de su hamburguesa favorita. En este sentido, destaca la reciente incorporación de un nuevo pan americano soft muy esponjoso que combina a la perfección con su carne procedente de vaca Rubia Gallega y novillos Black Angus. Ambos productos, juntos, le aportan a las hamburguesas un sabor inconfundible.

A continuación, os presentamos alguna de las hamburguesas más famosas de su carta:

New York City

La New York City no solo es su producto estrella, sino una de las hamburguesas más vendidas de València. Además de los 200gr. de la mejor vaca Rubia Gallega picada diariamente, esta va acompañada de una doble capa de queso cheddar, bacon crujiente y salsa BBQ Bourbon que no deja indiferente a nadie; y es que, siendo las hamburguesas oficiales del Valencia CF, no hay mejor ejemplo de hamburguesa de primera que esta.

The Special One

Abierto los 365 días al año, cualquiera de ellos es bueno para probar sus nuevas Smash Burgers y, en concreto, The Special One, que se ha convertido en un fenómeno revolucionario en Uber Eats.

En este punto, cabe destacar que Lamburguesa se ha convertido en líder en el servicio a domicilio en Uber Eats, con promociones semanales muy atractivas y potentes. A través de esta plataforma, los usuarios pueden disfrutar de todas sus hamburguesas y entrantes, siendo los Nachos Lamburguesa el preferido por sus clientes para compartir antes de degustar tu burger favorita.

Veggie Burger

Asimismo, como ya sabéis, el restaurante también tiene en cuenta a las personas vegetarianas. Con dos opciones diferentes para confeccionar tu hamburguesa: hamburguesa de verduras y Heura, la famosa hamburguesa vegana. La Veggie Burger se elabora, por defecto, con hamburguesa artesana de verduras acompañada con queso edam, cebolla caramelizada, lechuga batavia, tomate y guacamole.