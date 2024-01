La ciudad de València nunca descansa. Siempre hay planes de ocio para disfrutar en familia, con amigos, en pareja… Restaurantes, cines, salas de concierto, recreativos, y mucho más. Además, ir de compras nunca ha sido tan fácil. Hay un centro comercial en el ‘cap i casal’ que no deja de abrir nuevos locales y de ampliar sus tiendas más exitosas para extender al máximo su oferta.

Se trata de Aqua Multiespacio, que hoy está de enhorabuena. La popular firma de moda Zara, tras varios meses de reforma, reabre un local en este centro comercial, ampliando su superficie a más de 3.000 m2, con la última imagen de la marca. Reserva una mañana o una tarde para ir de shopping y descubrir todas las novedades que traerá la tienda.

El local, situado en dos plantas, tiene sección de Mujer, Trafaluc, Hombre, Kids y beauty. Asimismo, cuenta con una zona de auto pago y los conceptos más innovadores de la cadena. En este local en Aqua, la cadena busca una integración total de la experiencia entre el online y el offline, además de adaptarse a las necesidades del cliente según el tiempo del que disponga o lo ágil que busque realizar su compra.

Entre los nuevos servicios, está el localizar en tienda cualquier producto que se tenga en la cesta de la app de la cadena a través del servicio Click & Find, donde un mapa se despliega para geolocalizar el producto y ubicarlo en la planta.

Con el Click & Try es posible reservar un probador, y la app avisa al cliente cuando esté disponible. La función Click & Go permite hacer una compra online y recogerla en dos horas en tienda y con Pay & Go se puede incluso hacer la cesta en el probador y pagar directamente sin hacer cola.

Otras aperturas

Esta reapertura viene a unirse a las recientes aperturas o renovaciones de importantes locales como Ocine Premium Aqua (con una reforma integral que lo ha convertido en el único cine en Valencia con salas premium de butacas reclinables), Massimo Dutti, Jack & Jones, Oysho, Springfield o Stradivarius. Además, en estos momentos está teniendo lugar una reforma integral del local Mercadona, que volverá a abrir a primeros de abril con un local totalmente renovado.

En restauración, el centro comercial cuenta con casi una veintena de opciones para disfrutar de la mejor gastronomía y de todos los sabores del mundo: asiática con Udon, americana con Tony Roma’s, italiana con La Tagliatella, mexicana con Cantina Mariachi, o tapeo con Lizarran. Tampoco dejan indiferente a nadie las cafeterías, donde degustar increíbles especialidades de café, como en Jamaica o en Starbucks.

En cuanto a la gran pantalla, Ocine Premium Aqua dispone de tecnología de butacas reclinables, que permiten disfrutar del cine como nunca antes. Las salas premium son un auténtico oasis de bienestar y lujo, que consiguen sumergirte en la trama con la máxima comodidad y la última tecnología.

En total hay 10 salas con 706 butacas reclinables, sin olvidarnos de la famosa sala Urban (sala 3) con 65 butacas, decorada al más puro estilo Art Déco.

Para los más pequeños, Aqua Multiespacio cuenta con un espacio exclusivo y único en la provincia de València de más de 250 m2 donde los niños y niñas de entre 1 a 11 años pueden desatar su creatividad e imaginación ilimitada junto a los miles de bricks de LEGO®.

El espacio está dividido en dos zonas: LEGO® DUPLO, destinado a niños entre 1 y 4 años acompañados de sus padres; y LEGO® CLASSIC, destinado a niños de entre 5 y 11 años que estarán bajo la supervisión de monitores.

Así, la LEGO® Fan Factory nunca deja de sorprender, ya que cada tres meses cambia parte de la temática y trae novedades. Zonas de videojuegos LEGO® oficiales, karaoke de LEGO® Friends, construcción de LEGO® City y mucho más. El acceso a LEGO® Fan Factory es gratuito y está abierto de lunes a domingo.

Todo ello, hace de Aqua Multiespacio un centro comercial de referencia en Valencia. Un centro vivo, en constante desarrollo y que no ha parado de mejorar ni renovarse desde su inauguración.