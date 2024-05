Talleres, visitas guiadas, música, danza, entrada gratuita y carteles de «abierto hasta la medianoche». Los museos de todo el mundo celebran el Día Internacional de los Museos. Creado por el Consejo Internacional de Museos (ICOM) en 1977 con el fin de sensibilizar al público respecto al papel de los museos en el desarrollo de la sociedad, la jornada cuenta este año con el lema «Museos por la educación y la investigación».

Esta edición, además, está en línea con dos Objetivos de Desarrollo Sostenible: ODS 4 de Educación de calidad, para garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos; y el ODS 9 de Industria, Innovación e Infraestructura, que pretende construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización sostenible y fomentar la innovación.

Los museos públicos y privados valencianos se suman a la celebración con actividades para todos los públicos. Levante-EMV propone a continuación un listado con los mejores planes para vivir la gran fiesta de los museos.

L'Ajuntament d'Ontinyent se sumarà des del pròxim divendres a la celebració del Dia Internacional dels Museus amb una programació que inclourà dues visites guiades i quatre exposicions. El Dia Internacional dels Museus, que cada any es commemora el 18 de maig des que així ho designara el Consell Internacional de Museus (ICOM) en la seua Conferència General de 1977 a Moscou, porta enguany per lema "Museus per a l'educació i la investigació", subratllant la importància dels museus com a institucions culturals per proporcionar una experiència educativa.

La regidora de Museus, Mª José Alhambra, explicava que "a Ontinyent tenim diversos espais museístics que són d'allò més interessants, als quals oferim tant exposicions temporals com permanents. Visitar-los és una aventura educativa, formativa i de descobriment, i la celebració del Dia Internacional dels Museus és un bon moment per descobrir-los o redescobrir-los".

Cada época ha tenido su estilo de abanico. Hubo uno barroco en el siglo XVIII como también palmitos neoclásicos y románticos en el siglo XIX, en los cuales encontramos sobre todo composiciones de escenas galantes, campestres, historicistas, florales, mitológicas o de temática regional. Son los más abundantes en las colecciones existentes en Europa. Pero también laten en el aire palmitos vanguardistas del Modernismo y el Art déco e incluso abanicos asiáticos que muestran paisajes exóticos del lejano oriente, estilos todos ellos que no son tan conocidos por la ciudadanía.

Con el fin de dar a conocer estas joyas, el Museo del Palmito de Aldaia (MUPA) acoge dos exposiciones temporales simultáneas con abanicos de la colección permanente del museo. Se trata de “El arte del Modernismo en nuestros palmitos” y “Vestigios de palmitos asiáticos a casa nuestra”. Palmitos incógnitos e inexplorados, rincones artísticos que merece la pena descubrir y disfrutar.

El Día Internacional de los Museos se celebra cada 18 de mayo —impulsado por el Consejo Internacional de Museos— para concienciar sobre la importancia de estas instituciones culturales para la sociedad. Este año, bajo el lema “Museos por la educación y la investigación”, se han impulsado distintas actividades y experiencias para conmemorar esta gran fiesta.

Riba-roja del Túria ha preparado una programación especial para este 18 de mayo, en la que pueden participar todos los miembros de la familia. A las 11 horas dará comienzo la primera de las visitas guiadas al castillo, además del Museo de Pla de Nadal y el Museo de Cerámica del Castillo. Habrá otros dos pases más, a las 12 horas y a las 13 horas. Si quieres realizar la visita por tu cuenta, el horario durante ese día es de 10 a 14 horas y de 17 a 20 horas.

Aunque Manises se puede visitar como un museo al aire libre, porque comunica cultura en cada rincón de sus calles y plazas, esta localidad de l’Horta Sud tiene dos espacios museísticos que son insignia en la comarca: el Museo de Cerámica de Manises y el MUMAF Colección Museográfica de Fotografia de Manises ‘Carlos Sanchis García’, ambos de titularidad municipal.

Lo cierto es que Manises se diferencia del resto de pueblos de alrededor por la actividad cerámica ininterrumpida a lo largo de más de 700 años de historia. El paisaje urbano manisero está lleno de información histórica sobre la ciudad a través de la gran cantidad de lozas y azulejos de diferentes estilos elaborados desde el siglo XIV y distribuidos entre diferentes umbrales, jambas, placas y paneles que a menudo pasan desapercibidos a ojos de los viandantes.

