Tras su salida de Ciudadanos y su posterior incorporación a la lista del PP para las elecciones en la Comunidad de Madrid, Toni Cantó ha acudido este jueves como invitado al plató de 'La Hora de La 1'. El nuevo fichaje de Isabel Díaz Ayuso ha visitado el magacín matinal que presenta Mónica López y ha aprovechado para arremeter duramente contra la televisión pública.

Durante la entrevista, Cantó ha dejado caer que RTVE está controlada por el Gobierno de Pedro Sánchez: "Me parece vergonzoso ver cómo el 'sanchismo' se ha hecho con espacios como el CIS, al que manipula políticamente. Si me lo permite usted, o con espacios como esta casa, en la que yo ha trabajado muy a menudo".

Unas graves acusaciones que han sorprendido a Mónica López. "Eso no se lo voy a permitir", ha dicho la comunicadora, entre risas, para rebajar la tensión y restarle importancia. No obstante, Cantó ha seguido cuestionando el papel de TVE y ha sacado a relucir sus resultados de audiencia, eso sí, con algunas imprecisiones.

"Creo que por esa razón se explica que esté en los peores datos de audiencia de su historia", ha comentado el político, asegurando que La 1 marcó en febrero su "peor dato histórico" con una media del 8%. "Un día de febrero hizo un 6%", añadió. Lo cierto es que TVE igualó su mínimo mensual en el segundo mes del año, pero lo hizo con un 8,6% (mismo dato que en julio de 2019 y 2020).

Cantó considera que la crisis de audiencia de TVE "tiene que ver con que los españoles han percibido que este ya no es un espacio neutral". "No es TV3 o ETB, desde luego, pero ya no es un espacio neutral", ha insistido antes de poner varios ejemplos: "Cuando TVE entrevista a un enfermero o a un psicólogo para que pongan a parir a Ayuso, y oculta que son afiliados del PSOE o concejales de Podemos, está echando a parte de su audiencia".

López afirma que Casado y Ayuso no quieren ir a su programa

Mónica López ha permitido que su invitado se expresara con total libertad, ya que Cantó ha continuado con su discurso: "RTVE es necesaria. Es necesaria una televisión pública neutral. Porque si no, este ente que nos cuesta a los españoles 1127 millones de euros al año, habrá mucha gente que empezará a cuestionarse si realmente es o no necesario".

"Espero, por el bien de los trabajadores, que se recupere la neutralidad y que esta casa vuelva a tener los índices de audiencia que merece", ha terminado diciendo el también exconcursante de 'Mask Singer'. Tras escuchar el monólogo de su invitado, Mónica López ha rebatido sus argumentos.

"En esta casa se trabaja con libertad. Está usted aquí hablando libremente. De su partido, estamos esperando que venga a hacer una entrevista el señor Casado, desde septiembre del año pasado, y la señora Ayuso desde septiembre del año pasado. No será porque nosotros no tengamos las puertas abiertas", ha admitido la presentadora.

"Entiendo que usted hable desde su punto de vista, yo hablo desde el mío como directora de este programa. Le digo que sus jefes, Ayuso y Casado, no han querido venir a este programa", ha añadido López. "Usted me está hablando de pluralidad, y usted está aquí. La neutralidad se consigue con la pluralidad", le ha recordado a Cantó.