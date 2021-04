Diego Losada entrevistó este jueves en directo a Rocío Monasterio en TVE. En el espacio 'La noche en 24 horas', la candidata de Vox a las elecciones de la Comunidad de Madrid lanzó un duro ataque a la televisión pública y cuestionó la profesionalidad de sus trabajadores, provocando que el presentador saliera en defensa de sus compañeros.

Después de que el periodista le preguntara que si su partido siente "algo de responsabilidad" por los altercados que se produjeron durante su acto de campaña en Vallecas, Monasterio contestó con otra pregunta: "¿Está usted insinuando que los votantes de Vox tienen responsabilidad de que nos lanzaran adoquines a la cabeza?".

"Yo no estoy insinuando nada, solo le estoy preguntando", explicó Losada mientras la política continuaba con sus acusaciones: "Tiene que limitarse a ser entrevistador, no activista político". "Pero bueno, ya sabemos cómo es TVE", dejó caer Monasterio, que por otro lado, afirmó que la televisión pública no había dado cobertura a los actos de su partido durante la jornada anterior.

Una falsa acusación que Losada desmontó al final de la entrevista. "Ustedes son la quinta fuerza política en la CAM, tienen 12 diputados. Salieron en este programa representados. También salió Abascal, hablamos de él y de su participación en el Congreso", señaló el comunicador ante Monasterio, que insistió: "Yo no vi el acto que hicimos nosotros".

Para zanjar el asunto, el presentador dio paso a las imágenes que demostraban que el espacio de TVE sí había dado cobertura al acto de Vox. Pero a pesar de las pruebas, la invitada se mantuvo en sus trece: "Estaría bien que pusieran nuestras propuestas".

"¿Después de haberse visto, lo sigue manteniendo? 32 segundos de Unidas Podemos y 48 segundos de Vox, incluyendo sus declaraciones del estado de alarma", apuntó Losada antes de finalizar con un consejo para Monasterio: "Le animo a que antes de decirnos cosas que no son ciertas, se informen antes y tengan un poco más de respeto a los trabajadores de esta casa"