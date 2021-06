'Maricón perdido' llega este viernes 18 de junio a TNT con el estreno de sus tres primeros episodios. La cadena ha presentado en una rueda de prensa su nueva serie original, inspirada en la vida del escritor Bob Pop. Carlos González, Gabriel Sánchez, Candela Peña y Alba Flores encabezan el reparto de este esperado proyecto producido por El Terrat (The Mediapro Studio) para WarnerMedia.

Bob Pop, creador y escritor de la serie, reconoce que se siente "un privilegiado" por tener "la oportunidad de tener una voz". "La serie es un agradecimiento por haber podido contar todo esto. Para mí es importante que estuviese ahí la bondad, la luz y la consciencia de ese privilegio", añade.

Carlos González, que interpreta al Bob que llega a Madrid, confiesa que la presencia del escritor en el rodaje fue muy importante para él: "Era una oportunidad a la que agarrarse, tenía enfrente a la persona que te ha abierto las puertas de su casa".

El debutante Gabriel Sánchez, encargado de dar vida al personaje principal en su etapa adolescente, comenta que al principio se sintió identificado, aunque "viéndolo con perspectiva" reconoce que no se parece demasiado: "He tenido una familia y un entorno de amistades que me ha apoyado siempre".

Alejandro Marín, director de 'Maricón perdido', desvela cuál era su objetivo principal: "Que la voz de Bob, que es muy ecléctica, que va de la crítica al humor, con muchas referencias literarias, se trasladase al tono de la serie". "Había que encontrar un equilibrio entre la verdad y la ficción y que se fueran entrelazando", admite.

Así es 'Maricón perdido'

El protagonista es un chico de pueblo que trata de buscar una identidad propia y al que el espectador irá encontrando en diversas etapas de su vida: los años ochenta, cuando es un adolescente con sobrepeso y aficionado a los musicales; el periodo de descubrimiento durante su etapa de estudiante en Madrid, y finalmente el presente, donde el espectador lo encontrará convertido ya en escritor.

Gabriel Sánchez y Carlos González interpretarán a Bob Pop en las diferentes etapas de su vida. Candela Peña y Carlos Bardem serán los padres del protagonista, con los que mantiene una relación conflictiva, mientras que Miguel Rellán interpretará a su abuelo. Alba Flores encarnará a su mejor amiga en la universidad.