'La Resistencia' se quedó este martes sin los dos invitados que tenía previstos. Héctor Bellerín y Borja Iglesias, futbolistas del Betis, se cayeron a última hora del programa tras dar positivo en coronavirus. Así mismo lo explicó Jorge Ponce durante el arranque de la entrega de ayer: "Ha pasado una cosilla. Los invitados de hoy han fichado por otro equipo... Por el ómicron. No pueden hacer la entrevista".

"Esto es en serio, estoy igual que vosotros", reconoció Broncano ante el público para, seguidamente, prometer que iban a intentar "que os divirtáis mucho y que esto merezca la pena". "Hay días que el invitado ha fallado por la mañana, pero a las 7 de la tarde...", bromeó el presentador del formato mientras rehacía la escaleta del programa junto a Ponce.

El programa salió adelante con Inés Hernand "tirando de agenda" y llamando en directo a Ana Pastor, que respondió de esta forma al descolgar: "Te has confundido, ¿no? Llamabas a la Ana Pastor del PP preocupándote por ella". "¿Cómo me voy a preocupar por la Ana Pastor del PP? No tengo a nadie del PP en mi agenda, solo tengo a gente de otro color"", respondió la cómica mientras la periodista reconocía que "hay gente del PP interesante" y que muchas veces "se confunden y me mandan mensajes para ella".

Hoy hemos tenido que tirar de agenda, de la agenda de quien sea. Bastante que @_anapastor_ le ha cogido el teléfono a @inesrisotas porque menudo ATRACO 🔪 pic.twitter.com/8UFw9omhpo — La Resistencia en Movistar+ (@LaResistencia) 22 de diciembre de 2021

Finalmente, Broncano recibió en el teatro donde se graba 'La resistencia' a un entrevistado improvisado: Miguel Ángel Muñoz. El actor, que fue recibido entre los aplausos del público, explicó cómo se pusieron en contacto con él. "Me han pillado en la ducha y me iba a meter en la cama porque vengo sin dormir", aseguró el intérprete, que aprovechó para promocionar su documental '100 días con la tata'.

Nos quedamos sin entrevista por culpa de ómicron. Jorge sale a la calle a ver si encuentra a alguien y aparece EL MÁQUINA de Roger. Llamamos a alguien que viva cerca del teatro y que pudiera venir antes de acabar la grabación y viene @miguelamunoz



Respeto eterno a ambos. pic.twitter.com/gFFBCDtrpf — La Resistencia en Movistar+ (@LaResistencia) 22 de diciembre de 2021

Borja Iglesias, positivo en covid

Ayer por la tarde, mientras el programa de Movistar+ se grababa, Borja Iglesias compartió un tuit para explicar la situación: "Me he hecho dos pruebas de antígenos y han sido positivas. Mañana me haré una prueba PCR para confirmarlo. Ya estoy aislado para recuperarme lo antes posible y estar a punto para la vuelta". "En cuanto pasemos esto volveremos Héctor Bellerín y yo a haceros una visita acorde a las expectativas", aseguró.