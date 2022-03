La Eurovisión Party que se celebrará el próximo sábado en Barcelona contará con la presencia de veinte artistas que participarán este año en el festival, entre ellas Chanel, además de "leyendas" de este certamen como Rosa López y Conchita Wurst.

Según ha informado la organización de esta fiesta musical, a menos de dos meses de la celebración de Eurovisión en Italia los próximos días 10, 12 y 14 de mayo, Barcelona acogerá su primera Eurovisión Party con la visita de veinte artistas representantes de otros tantos países que presentarán sus canciones en la capital catalana.

Entre los representantes confirmados se encuentran Chanel, de España, con la canción 'SloMo'; Achille Lauro, de San Marino, con 'Stripper'; Ronela Hajati, de Albania, con 'Secret'; Brooke, de Irlanda, con 'That's Rich'; Valdana, de Montenegro, con 'Breathe', y We Are Domi, de Republica Checa, con 'Lights Off'.

A ellos se sumarán en este concierto la ganadora del concurso en 2014 por Austria, Conchita Wurst; Rosa López, que representó a España en 2002; la cantante Senhit, que actuó por San Marino en 2011, 2021 y 2022; SunStroke Project, trío moldavo que representó a su país en 2010 y 2017, o Marta Roure, que cantó en catalán por primera vez en Eurovisión como abanderada de Andorra en 2004.

El de Barcelona será el primer gran evento eurovisivo del año, al que seguirán otras fiestas, como la Londres Eurovision Party, la Tel Aviv Calling, la Madrid PreParty-ES o Eurovision in concert, en Amsterdam.

Organizado por Menuditas Factory, la fiesta en Barcelona pretende acercar el festival a los y las eurofans y al público catalán con una primera edición en la que no se descarta alguna sorpresa.