Sonaba a Jennifer López. Los movimientos eran de Jennifer López. La actitud emulaba a Jennifer López. Y tiene una explicación: 'SloMo' estaba compuesta para Jennifer López... pero ésta, en un determinado momento de los últimos meses, la descartó de su nuevo proyecto. Así lo ha revelado uno de los compositores del tema que representará a España en Eurovisión: Arjen Thonen, tal y como recoge El Periódico de España.

Lo ha hecho en el diario neerlandés 'BD', donde ha relatado todo el proceso de creación. Gracias a su amistad con el productor Keith Harris, descubrió que la artista estadounidense estaba en búsqueda de nuevo material. Por lo que se puso manos a la obra de inmediato, hasta el punto de componer una primera versión de 'SloMo' esa misma noche. Sin embargo, después de tres meses sin recibir respuesta por parte del equipo de López, decidió darle una nueva vida al tema creado junto a Leroy Sánchez, Keith Harris, Ibere Fortes y Maggie Szabos.

"De repente, Keith me mandó un mensaje diciéndome que en España estaban buscando una canción del estilo de Jennifer López para competir en un concurso destinado a Eurovisión", relató el compositor. En un principio dudó, pero el productor le persuadió aún más para convencerle: "Si no conoces el festival, es el evento musical más grande de Europa".

Una vez la canción ya entró en competición, Thonen la siguió con detalle... sobre todo, durante las polémicas votaciones: "No hablo español, así que no me di cuenta inmediatamente de cómo iba el marcados". "Al principio pensé que Chanel no había ganado.