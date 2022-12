La guerra entre 'Masterchef Celebrity' y Patricia Conde continúa. El último en reaccionar a las acusaciones de la concursante ha sido Jordi Cruz, que se mostró muy duro con la actriz tras el extraño comportamiento que exhibió en la final. "En esta prueba has hecho historia. Es la primera vez que vemos a una finalista que no quería luchar por la chaquetilla, has sido una absoluta decepción", le dijo en el programa.

En sus redes sociales, Patricia no le dio mayor importancia a las palabras del chef: "Yo quiero mucho a Jordi, pero tiene su papel como todos ahí". Según la finalista, el miembro del jurado "es buena gente y solo solo dice lo que le mandan decir por el pinganillo". "Es un juego, no es real", recalcó. Sobre este asunto se ha pronunciado Jordi Cruz en declaraciones recogidas por Chance de Europa Press. "¿Sabes lo que pasa? Que yo no he visto la polémica, he visto un veredicto y ya está. Hoy, chimpún", se limitó a decir el juez. Recordamos que, en sus redes sociales, Patricia habló de su mala experiencia en el formato de TVE: "Lo que insinúo es que contratéis a algún psicólogo para el programa para que nos explique el porqué de las cosas. En plan 'no estás loco, te han apagado el horno', por ejemplo". Además, dejó caer que dos compañeros habrían consumido drogas durante el concurso.