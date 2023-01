El plató de 'Fiesta' vivió un momento de cierta tensión entre Ana María Aldón y Emma García. La presentadora cortó en pleno directo a la colaboradora después de que realizase una petición a la dirección del programa tras tener una nueva bronca con Aurelio Manzano. “No puedo hablar porque él es el protagonista, así que que responda él por mí y ya está", dijo la diseñadora mirando al puesto en el que se encontraba la directora del programa.

“Ana María, ¿me dejas hacer mi trabajo?”, le dijo Emma García muy seria a Aldón, provocando un silencio algo tenso en el plató del programa de Telecinco. "Me resulta bastante impactante que sea yo la que no te deja hacer tu trabajo", contestó Aldón, tomándose estas palabras como una bronca.

La presentadora volvió a responderle a la diseñadora poniendo en relieve que no tiene "ningún problema con ninguno" con un tono bastante tranquilo: "Te estás dirigiendo a la dirección del programa para que te deje hablar y aquí la que da los turnos soy yo (...) Esto no es ninguna bronca, es una realidad que me compete a mí".

Por su parte, Aldón también le reprochó a García que no le diese el turno de palabra, algo que hizo que la presentadora le volviese a recordar que su función es moderar el debate que se genere en el programa: "No te lo tomes como una bronca. Lo único que te estoy diciendo es que si tienes que pedir el turno, me lo pidas a mí. Te lo he dado cuando ha terminado Aurelio, y tú a lo mejor lo querías antes, pero te lo he dado ahora. Ya está, no hay más”.

"Bueno, pues que termine de hablar y haga él la entrevista. Yo necesito puntualizar las cosas en el momento en el que él me las dice", contestó Aldón, sin estar demasiado de acuerdo con dicho reglamento.