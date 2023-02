Millones de españoles están revolucionados desde que Netflix ha anunciado oficialmente que, desde ya, elimina las cuentas compartidas, una modalidad de la que disfrutaban numerosos hogares tanto en España como en el resto del mundo. De hecho, la conocida plataforma de streaming reconoce que en todo el mundo cuenta con más de 100 millones de cuentas compartidas. La medida afecta a España, Portugal, Canadá y Nueva Zelanda, aunque también está ya en marcha en muchos otros países.

Tras advertir de la nueva situación, muchos son los usuarios que han mostrado su malestar por esta medida de Netflix, que la compañía justifica en su necesidad de conseguir más capital para "invertir en grandes producciones" que puedan interesar a los espectadores. Sin embargo, eso no parece haber satisfecho las reclamaciones de quienes rechazan la nueva política de la empresa.

Cómo seguir viendo Netflix sin pagar

Netflix aterrizó en España en octubre de 2015 y, desde entonces, la plataforma no ha hecho sino crecer. Se ha convertido en uno de los medios de entretenimiento más populares no sólo del país sino de todo el mundo. Por eso, pese a los cambios en la política de suscripción de Netflix y a las quejas que éste ha generado entre muchos usuarios, la compañía estima que no perderá el grueso de su público, tal y como ha ocurrido en otros países en los que ya ha introducido esta medida.

La cuestión para todos esos suscriptores que hasta ahora compartían cuenta es cómo afrontar estas modificaciones y qué les van a suponer económicamente. Pues en estos casos hay buenas noticias, ya que tienen la posibilidad de ver Netflix completamente gratis. Sí, tal cual: gratis, o al menos por muy poco dinero. Toma nota.

Para conseguirlo será necesario acometer algunos cambios que, además, incluso pueden beneficiar a nuestro bolsillo. Y es que son varios los operadores de telecomunicaciones que incluyen Netflix en sus paquetes de ofertas. Es decir, si cambias de compañía suministradora de telefonía móvil, fibra óptica y televisión es probable que ésta ofrezca una suscripción gratuita a Netflix con la contratación.

Ver Netflix gratis

Son varias las empresas que incluyen esta oferta en sus paquetes, como Movistar, Vodafone u Orange, entre otras.

Movistar

Al contratar el paquete Fusión Netflix, la compañía ofrece hasta tres meses gratis.

Orange

También incluye Netflix en varios de sus paquetes, como Love Cine y Seriel Total, Love Fútbol, Love Cine y Series o Go Max Cine y Series. En algunos casos se incluye con el plan Estándar de Netflix (visionado en dos pantallas de modo simultáneo) y, en otros, con el plan Básico, con una sola pantalla.

En el caso de Orange, Netflix se mantiene totalmente gratis mientras el pack contratado que daba derecho a la suscripción siga activo.

Vodafone

Aunque hace tiempo regalaba la suscripción a Netflix, ya no lo hace: cambió esta plataforma por la de HBO. Eso sí, permite contratar Netflix a través de Vodafone y pagarlo en la factura del teleoperador; de esta forma, la plataforma de streaming saldrá gratis el primer mes.

Pepephone

Incluye la suscripción a Netflix en cualquiera de sus planes

Otras formas de ver Netflix gratis

Dado que Netflix es la plataforma líder en entretenimiento, no es infrecuente que sus suscripciones formen parte de concursos u ofertas en empresas o iniciativas que nada tienen que ver con las telecomunicaciones. Así, es posible acceder a concursos en redes sociales en los que una determinada compañía sortea suscripciones de Netflix a fin de conseguir nuevos seguidores, llegar a más público o incluso darse a conocer masivamente.

En estos casos, lo mejor es que prestes atención a las redes sociales e incluso que utilices algún hashtag para tener localizado un posible concurso como #Neflix, #sorteNetflix o #concursoNetflix. Tal vez en esta ocasión tengas suerte y consigas una suscripción a Netflix completamente gratis.