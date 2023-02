La eliminación de las cuentas compartidas en Netflix se ha convertido en un auténtico terremoto para miles y miles de suscriptores que, hasta ahora, compartían cuenta y, sobre todo, gastos. De repente, se han visto forzados a buscar otra solución si quieren seguir disfrutando de la conocida plataforma de streaming, o bien a rascarse un poco más el bolsillo y olvidarse de problemas.

Soluciones hay para todos los gustos y situaciones. Y es que Netflix no ha eliminado por completo la posibilidad de compartir cuenta, sino que en realidad ha incrementado el precio por hogar y ha introducido la posibilidad de ver publicidad a cambio de un precio mensual más económico. Todo depende de las circunstancias de cada uno.

También es posible ver Netflix gratis o casi sin coste si se opta por cambiarse de compañía suministradora del servicio de telecomunicaciones, ya que muchas de ellas ofrecen una suscripción gratuita a la plataforma de streaming a cambio de contratar otros productos con ellas. Si estás interesado/a en esto, aquí puedes comprobar las ofertas de cada operador de telefonía que ofrece una suscripción gratis a Netflix.

Cómo funcionan ahora las cuentas de Netflix

La conocida plataforma de cine y series en streaming ya había avisado hace meses de que el fin del modelo de cuentas compartidas estaba próximo, pero fue el miércoles 8 de febrero cuando empezó a aplicar la medida.

A partir de ahora, cada cuenta de Netflix estará asociada a un único hogar, que tendrá que establecer cuál es su ubicación preferencial mediante la IP o el dispositivo de conexión a través del que se conecte.

Esto no significa, no obstante, que un suscriptor no pueda utilizar Netflix en una segunda residencia o cuando se encuentre de viaje; en estos casos, la compañía ha previsto una solución: los usuarios tendrán que conectarse al menos una vez al mes con un dispositivo móvil y a través del wifi de la ubicación principal. Luego, cuando estén de viaje o en su otra residencia, podrán volver a conectarse a Netflix sin problemas.

Nuevos precios de Netflix

Actualmente, y tras la instauración de la nueva política de la plataforma respecto a las cuentas compartidas, estos son los precios de Netflix y lo que ofrece cada paquete:

Básico con anuncios : 5,49 euros al mes. Permite ver Netflix en un dispositivo y acceder a casi todos sus contenidos, aunque con publicidad.

: al mes. Permite ver Netflix en un dispositivo y acceder a casi todos sus contenidos, aunque con publicidad. Básico : tiene un coste de 7,99 euros al mes. También permite acceder sólo con un dispositivo pero en esta ocasión a todo el catálogo de Netflix y sin anuncios. También da la posibilidad de descargar contenido en el dispositivo.

: tiene un coste de al mes. También permite acceder sólo con un dispositivo pero en esta ocasión a todo el catálogo de Netflix y sin anuncios. También da la posibilidad de descargar contenido en el dispositivo. Estándar : tiene un precio de 12,99 euros al mes. Ofrece la posibilidad de ver Netflix en dos dispositivos de manera simultánea y añadir una subcuenta (un suscriptor que no comparta domicilio con la cuenta principal) por 5,99 euros más al mes.

: tiene un precio de al mes. Ofrece la posibilidad de ver Netflix en dos dispositivos de manera simultánea y añadir (un suscriptor que no comparta domicilio con la cuenta principal) por 5,99 euros más al mes. Premium: son 17,99 euros al mes y es el más completo. Permite tener Netflix en seis dispositivos y verlo de modo simultáneo en cuatro de ellos. También ofrece seis perfiles diferentes y la posibilidad de añadir dos subcuentas (dos suscriptores con diferente domicilio) por 5,99 euros más cada una al mes.

Así, para seguir compartiendo cuenta en Netflix, el suscriptor principal tendrá que tener una cuenta de las dos modalidades más caras: si es estándar, sólo podrá invitar a otro suscriptor, y si es premium, a dos. Cada una de estas cuentas extra tendrá un coste mensual de 5,99 euros que deberá pagar el suscriptor principal.