El Festival de Eurovisión 2023 contará con representantes de 37 países que optarán a llevarse el Micrófono de Cristal. 15 de estos grupos y cantantes interpretarán los temas elegidos en la primera semifinal, mientras que otros 16 lo harán en la segunda. Finalmente, los clasificados en ambas rondas previas se sumarán a los países del conocido como 'big five' (España, Italia, Francia, Alemania y Reino Unido) y el país ganador del año anterior (Ucrania), de modo que habrá 26 candidaturas para llevarse el triunfo en la final.

La primera de las semifinales se disputará el 9 de mayo a las 21:00 horas (horario español). En ella participarán los representantes de Noruega, Malta, Serbia, Letonia, Portugal, Irlanda, Croacia, Suiza, Israel, Moldavia, Suecia, Azerbaiyán, República Checa, Holanda y Finlandia. Se da por seguro que los países escandinavos superarán la ronda sin problemas, ya que tanto la sueca Loreen como el finlandés Käärijä son los máximos favoritos a ganar el festival, mientras que la noruega Alessandra ocupa el sexto lugar en las casas de apuestas. También la israelí Noa Kirel tiene opciones.

La segunda semifinal tendrá lugar el 11 de mayo, también a las 21: horas. Los participantes que intentarán superar esta fase representan a Dinamarca, Armenia, Rumanía, Estonia, Bélgica, Chipre, Islandia, Grecia, Polonia, Eslovenia, Georgia, San Marino, Austria, Albania, Lituania y Australia, que, pese a no ser europea, tiene un puesto en la competición como invitada. La canción de Austria es una de las más pegadizas del certamen y debería permitirle pasar de ronda con holgura.

El 'big five', compuesto por España, Italia, Francia, Alemania y Reino Unido, a los que se une Ucrania, ya clasificada tras ganar en 2022, lleva también algunos de los artistas con más posibilidades de alzarse con la victoria en Liverpool (el festival se celebra en la ciudad británica por la imposibilidad de que se llevara a cabo en Ucrania debido a la guerra con Rusia). 'Eaea', el tema de la española, la ha llevado en volandas hasta el quinto puesto en las predicciones, mientras que la francesa La Zarra está justo por encima, en cuarta posición, con su 'Évidemment'. Italia está novena con 'Due vite', que cantará Marco Mengoni, y los anfitriones, Reino Unido, tratarán de dar la sorpresa desde la décima posición con 'I Wrote A Song', interpretada por Mae Muller. En este grupo la canción con más opciones es 'Heart of Steel', del dúo ucraniano TVORCHI, tercero en las apuestas.

Descubre cada una de las canciones que participarán en Eurovisión 2023.

Noruega

Alessandra defenderá el pabellón noruego con 'Queen Of Kings'.

Malta

The Busker intentará convencer al jurado con su 'Dance (Our Own Party)'.

Serbia

Luke Black cantará 'Samo Mi Se Spava' en la edición de 2023 de Eurovisión.

Letonia

'Aijā' es el tema elegido por Sudden Lights para representar a Letonia.

Portugal

Mimicat trae su 'Ai Coração' para ganarse los corazones de todos en Liverpool.

Irlanda

El grupo irlandés Wild Youth es el escogido para representar a la Isla Esmeralda con su 'We Are One'.

Croacia

Let 3 tratará de sorprender al jurado y a los telespectadores con su 'Mama ŠČ!'.

Suiza

Los suizos apuestan por Remo Forrer y su 'Watergun'.

Israel

Una de las grandes favoritas para ganar Eurovisión es Noa Kirel, que cantará 'Unicorn'.

Moldavia

El moldavo Pasha Parfeni cantará 'Soarele şi Luna' el próximo 9 de mayo.

Suecia

Loreen quiere repetir su éxito de 2012 en Bakú, y para ello cuenta con la canción 'Tattoo'.

Azerbaiyán

TuralTuranX cantará 'Tell Me More' para intentar llegar a la Gran Final de Eurovisión.

República Checa

La banda checa Vesna interpretará 'My Sister's Crown', un tema que fusiona distintas corrientes musicales.

Holanda

Holanda envía a Eurovisión a Mia Nicolai y Dion Cooper, que cantarán juntos 'Burning Daylight'.

Finlandia

Käärijä cierra la primera semifinal con su 'Cha Cha Cha'. En teoría es el mayor rival de Loreen.

Dinamarca

Los daneses abrirán la segunda semifinal con 'Breaking My Heart', interpretada por Reiley.

Armenia

Brunette representará a Armenia con el tema 'Future lover'.

Rumanía

Theodor Andrei será el encargado de cantar 'D.G.T. (Off And On)'.

Estonia

Alika tratará de tender puentes en Liverpool con su 'Bridges'.

Bélgica

'Because Of You' es la canción escogida por Bélgica para Eurovisión 2023. La cantará Gustaph.

Chipre

Andrew Lambrou tratará de coger el relevo de Eleni Foureira con su 'Break A Broken Heart'.

Islandia

Diljá trae 'Power' para defender la bandera islandesa en Reino Unido.

Grecia

Los griegos enviarán a Victor Vernicos con su 'What They Say' para participar en Eurovisión a partir del 11 de mayo.

Polonia

La alegre 'Solo' es la elección polaca para este Eurovisión 2023, interpretada por Blanka.

Eslovenia

La banda Joker Out cantará su 'Carpe Diem' en Liverpool.

Georgia

Georgia ha escogido a Iru, que se subirá al escenario a lucir su 'Echo'.

San Marino

Piqued Jacks acepta la responsabilidad de representar a su país con su tema 'Like An Animal'.

Austria

Teya y Salena traen el estribillo más pegadizo del año. Si no sabes quién es Edgar, estás a punto de descubrirlo con 'Who The Hell Is Edgar?'.

Albania

Albina Kelmendi y su Familia serán los representantes albaneses con 'Duje'.

Lituania

Monika Linkytė tratará de llevar a Lituania a la final con su 'Stay'.

Australia

Los australianos Voyager cerrarán la segunda semifinal cantando 'Promise'.

Francia

La Zarra es una de las grandes favoritas con su 'Évidemment'.

Alemania

Lord Of The Lost, el representante alemán, interpretará 'Blood & Glitter'.

Italia

Marco Mengoni quiere devolver a Italia a los puestos de privilegio con su 'Due Vite'.

España

Blanca Paloma tiene una buena oportunidad en Liverpool. La ilicitana lleva el flamenco a Eurovisión con su 'Eaea'.

Reino Unido

Mae Muller es otra de las artistas a la que las predicciones ponen en un hipotético top 10. Cantará 'I Wrote A Song'.

Ucrania

Por último, el dúo TVORCHI tratará de emular el éxito de 2022 para Ucrania, aunque no lo tendrá fácil a pesar de su poderoso 'Heart Of Steel'.