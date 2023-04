Importante baja en el equipo de colaboradores de 'Zapeando'. Lorena Castell ha comunicado este jueves su salida del formato de laSexta, donde ha estado trabajando durante los últimos nueve años. El anuncio lo ha hecho a través de sus redes sociales, con un texto en el que expresa su deseo de emprender nuevos proyectos profesionales.

"Qué difícil a veces explicar lo que uno tiene en la cabeza", comienza escribiendo la colaboradora junto a varias fotografías suyas en el plató del programa: "Hoy termina mi etapa después de 9 años de risas a la hora de comer. Me habéis visto de todos los colores y hemos crecido juntos".

En su mensaje, Castell muestra su agradecimiento tanto con la productora de 'Zapeando' como con la cadena: "Gracias a Globomedia por la confianza y a Atresmedia por estos años maravillosos".

Tampoco se olvida de sus compañeros, "con los que he tenido la suerte de divertirme y compartir buenos momentos cada día", ni de la audiencia: "A los que en casa también me habéis acompañado en este crecimiento profesional".

"Todavía quedan muchas aventuras por vivir... Show must go on", finaliza en la publicación, donde ha recibido comentarios de compañeros como María Gómez, Iñaki Urrutia, Valeria Ros o Maestro Joao.

Lorena Castell, ganadora de la última edición de 'Masterchef Celebrity', ha compaginado 'Zapeando' durante los últimos años con otros proyectos como 'El desafío', 'LOL: Si te ríes pierdes' o 'Espejo público'.