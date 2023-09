Las autoridades han encontrado en Cuenca el cuerpo sin vida de Enrique López Sáez después de cuatro días de incertidumbre. El joven, de 22 años, participó en First Dates, el programa de citas de Cuatro, lo que le hizo ganar notoriedad entre la población por las peticiones que le hizo al presentador, el conocido Carlos Sobera.

Enrique López Sáez llevaba desaparecido desde el 20 de septiembre, cuando su rastro se perdió en el mirador Camilo José Cela, en Cuenca. El suceso había generado gran preocupación y movilización por parte de su familia, que denunció su desaparición ante la Policía Nacional y la Policía Local de la ciudad castellana. Asimismo, sus familiares y amigos hicieron un llamamiento a través del festival de música Estival Cuenca para tratar de dar con Kike, que era como se le conocía.

Kike en First Dates

Enrique López Sáez se hizo conocido por su participación en First Dates, donde buscaba una relación con alguien "moderno" y "artista", según comentó él mismo. Su peculiar sentido del humor hizo que su presentación se volviera viral en las redes sociales, ya que indicó a Carlos Sobera cómo quería que fuera su cita: "Que parezca que se droga". "Es que me gustan los yonkis -le explicó-, que esté en un banco, lo veas y pienses que te va a joder la vida. Esos me gustan a mí".

Aquel día (Kike visitó First Dates en 2021) la cita no fue todo lo bien que podía esperarse aunque, a pesar de que hubo algunas sorpresas durante la conversación de ambos comensales, lo cierto es que Enrique López Sáez decidió darle una oportunidad a su pretendiente y expresó su interés en conocerlo mejor antes de despedirse del programa.

Una búsqueda desesperada

Tras aquel episodio, Enrique López Sáez volvió al anonimato hasta este mes de septiembre, cuando su desaparición llevó a su familia a remover toda la ciudad de Cuencia en su busca. Después de varios días de angustia, efectivos policiales, de bomberos y Protección Civil han encontrado el cuerpo sin vida de Kike en los miradores de la Ronda del Júcar, en Cuenca.

La madre de Enrique López Sáez era concejala en Hellín (Albacete) por el Partido Popular en el momento en que su hijo acudió a First Dates. Él mismo explicó en aquel momento que estaba convencido de que sus palabras en el programa no iban a hacer mucha gracia a su madre.

La mujer sigue aún afiliada al partido y, tras confirmarse la triste noticia, el presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha expresado sus condolencias a la familia de Enrique López Sáez. El Ayuntamiento de Cuenca también ha mostrado su pesar a los familiares del joven por su temprana pérdida.