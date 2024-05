El empleo sigue dando alegrías en la Ribera

Los datos del desempleo siguen siendo positivos en abril en la Ribera, mes que ha registrado 89 parados menos que en el mes de marzo, con un descenso mensual del 0’54%. El número de parados en la comarca se sitúa ahora en 16.482 personas. Los datos anuales mejoran todavía la percepción sobre la marcha de la economía al abrir una brecha de 1.025 trabajadores sin trabajo menos que el mismo mes de 2023 lo que supone una disminución de desempleo anual del 5’85%.

El número de contratos registrados en abril se sitúa en 6.687, lo que supone 340 contratos más que en el 2023, por lo que el incremento interanual es de un 5’36%. Por géneros, 3.139 han sido a mujeres (46’94%) y 3.548 a hombres (53’06%). La contratación indefinida mensual es de 2949 contratos (un 9’91% más que el año pasado) y la contratación temporal es de 3.714 contratos lo que significa un 44’10% en indefinidos y la temporal un 55’54%.

Tira la industria y el comercio

Los contratos han sido, tanto en los temporales como en los indefinidos, un 54’90% a jornada completa y un 45’10% a tiempo parcial. La actividad con mayor número de contratación en este mes han sido la industria manufacturera que supone un 26% del total, seguida del comercio al por menor, un 21% y la hostelería, el 11%.

Polígono industrial de Cotes, en algemesí / Vicent M. Pastor

El secretario comarcal de UGT-PV, Raül Roselló, subraya que, dos años después de que entrara en vigor la reforma laboral de 2021, "el empleo continúa creciendo con fuerza y, además, sigue haciéndolo a través del contrato indefinido. Los datos muestran mes tras mes que la reforma está consiguiendo reducir la excesiva temporalidad que caracterizaba a nuestro mercado laboral mediante la creación de empleo de calidad.

Mejorar las condiciones del empleo

Una vez conseguida la mejora del empleo, UGT considera que ha llegado el momento de "mejorar las condiciones en las que se desenvuelven estos contratos, avanzando en la protección de las personas trabajadoras y garantizando su derecho a recibir una indemnización por despido adecuada, con carácter disuasorio, como recoge la Carta Social Europea. Un aspecto que UGT denunció al Comité Europeo de Derechos Sociales y cuya resolución aún no se ha hecho pública”.

No obstante, la estadística ofrece otras lecturas que no invitan precisamente al optimismo: el paro de larga duración continúa afectando a 4 de cada 10 personas a pesar del dinamismo del mercado de trabajo. "Una cuestión que apunta directamente a la ineficacia de las Políticas Activas de Empleo, y en particular a la ausencia de Servicios para el Empleo capaces de mejorar la inserción de las personas desempleadas, especialmente aquellos destinados a la orientación profesional", reprocha Roselló.