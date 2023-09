"Ahora somos amigos porque fuimos novios con 14 años", declaró Toñi Moreno a Samantha Vallejo-Nágera durante el último episodio de Masterchef Celebrity en referencia a Jesús Janeiro, más conocido en los ruedos como Jesulín de Ubrique. El torero gaditano es uno de los concursantes más destacados de la presente edición de Masterchef Celebrity. Jesulín de Ubrique está demostrando que tiene mano para la cocina, que tiene ganas de aprender. Y su espíritu competitivo no le ha ayudado a mantener amistades en el programa, pero tampoco las necesita.

De vez en cuando, se sincera sobre su pasado. Y su pasado indica que la presentadora catalana Toñi Moreno fue una de las primeras novias de Jesulín de Ubrique: "Nos quisimos mucho, pero... ¿con 14 años qué va a haber? Pues inocencia", expuso Jesulín de Ubrique tras la pregunta de Vallejo-Nágera de si fueron novios Toñi y Jesulín: "Ella dice que sí y él dice que no", dijo Samantha en un momento de una prueba de Masterchef Celebrity.

¿Cómo empezó la relación?

Todo empezó cuando Toñi era la presentadora de la televisión local de Sanlúcar de Barrameda: "El venía como novillero. Era muy bueno", declaró a Samantha Vallejo-Nágera tras relatar como se conocieron. "Mi familia era pobre, yo no tenía teléfono fijo, y me llamaba al de mi vecino y me decía: Hola, vaquilla. Y me gustaba mucho", prosiguió Moreno. Precisamente en otra edición de Masterchef Celebrity, la propia Toñi Moreno explicó cómo se llamaban por teléfono, aunque la periodista tenía que ir a casa de su vecina porque en la suya no había. "Yo iba ilusionadísima y él me decía: ‘Macarena, ¿cómo estás?’. Y yo: ‘No soy Macarena’. Este tío no se sabe mi nombre, está ligando conmigo…”, soltó provocando las risas de los demás concursantes.

Jesulín de Ubrique también contó que el tío de Toñi Moreno fue banderillero e iba con él en la cuadrilla: "Mi tío estaba en contra de esta relación porque te conocía bien", expuso la presentadora catalana.

María José Campanario

"Con la única que ha asentado la cabeza de verdad es María José Campanario", manifestó Toñi Moreno tras recordar la historia de amor. Después de esta confesión, Jesulín de Ubrique se abrió en canal: "Mi mujer llegó en un momento de mi vida muy importante. La conocí por una amiga en común, la invité a un café y le dije que de mi cara no se iba a olvidar". Desde ese momento, ambos se volvieron inseparables hasta el día de hoy, 21años después.