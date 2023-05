Jesulín de Ubrique no deja de sorprender en una semana en la que hemos conocido que será participante de 'MasterChef Celebrity' y que además, ha sido entrevistado por Bertín Osborne en 'Mi casa es la tuya'.

Cada vez que aparece en los programas de televisión desvela alguna de sus intimidades que no dejan indiferente a nadie.

Sin embargo, el torero -como de costumbre- ha evitado hablar de temas polémicos, como el de su familia o sus hijos y simplemente se ha limitado a detallar cómo has sido la grabación de 'El camino a casa'.

Eso es lo que ocurrió el miércoles en 'El Hormiguero' para promocionar el programa 'El camino a casa', que han grabado junto a Albert Espinosa y en el que han compartido momentos que quedarán para siempre grabados en ambos. Un programa que tiene una magia porque los personajes se reencuentran con su pasado y reflexionan sobre el paso de los años.

El torero reflexionaba en directo de la habilidad de Albert para que se sintiese completamente cómodo y pudiese abrirse en canal sin pensar que estaba en televisión ya que "soy una persona dura de soltar las lágrimas, pero ha quedado genial, me has hecho un regalo de cojones".

Un programa que ha conseguido que Jesulín regresase al colegio donde estudió, una etapa en la que considera que "he disfrutado" a pesar de no ser "un alumno estrella". Como todos sabemos, el torero tuvo que dejar de asistir a las clases porque comenzó su carrera en las plazas de toros. "Cuando terminaba la feria de Ubrique me encantaba ir a por los libros para forrarlos" aseguraba el invitado, dejando a entrever que comenzaba el curso con ilusión aunque no lo terminaba.

Un acto prohibido

En un momento del programa, Jesulín de Ubrique le aseguró a Pablo Motos que tenía una manía prohíba: "Cada vez lo veo, me toco los testículos", ha manifestado. "Me pasa con todas las alimañas, pero especialmente con ellos". Ni se atrevía a nombrar al animal: era un zorro.

Otra de sus manías han sido las zapatillas de torear y la montera, lleva con la misma 36 años porque se compró una de moritas y el estreno resultó dramático: sufrió una cornada. "He toreado toda mi vida con la misma montera y, cuando la suela de mis manoletinas se desgastaban, me ponía cartón", manifestó.