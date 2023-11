A Pasapalabra no le ha bastado con ser l铆der de audiencia en las tardes de Antena 3 y del resto de la televisi贸n en Espa帽a como emisi贸n no informativa m谩s vista para que la cadena lo retire de su parrilla de programaci贸n.

No ha importado que el concurso, uno de los que m谩s han permanecido en antena desde que comenz贸 a emitirse en Espa帽a, cuente con millones de fieles seguidores cada d铆a ni que registre espectaculares datos de audiencia: Antena 3 ha decidido prescindir de 茅l.

Los r茅cords de Pasapalabra

Pasapalabra comenz贸 a emitirse en julio del a帽o 2000 en Espa帽a y, desde entonces, ha continuado en la peque帽a pantalla con min煤sculos parones obligados por los tribunales. Primero se emiti贸 en Antena 3, donde estuvo hasta 2006; de ah铆 salt贸 a Telecinco, donde disfrut贸 de un amplio per铆odo (de 2007 a 2019); y, finalmente, tras una sentencia judicial, el concurso volvi贸 a Antena 3, donde el 13 de mayo de 2020 comenzaron las emisiones hasta ahora.

Es en esta 煤ltima etapa donde Pasapalabra, siempre con un p煤blico fiel y excelentes datos de audiencia, parece haber acabado de dar el gran salto. A ello contribuyeron dos concursantes m铆ticos que batieron un r茅cord tras otro: Rafa Casta帽o y Orestes Barbero.

Ambos protagonizaron el mayor n煤mero de duelos entre dos concursantes en la historia del programa, pero adem谩s Rafa consigui贸 hacerse con el mayor bote jam谩s entregado por Pasapalabra (m谩s de 2,2 millones de euros) y de una forma espectacular: de una sola jugada, puesto que acert贸 las 25 palabras del tir贸n, sin dar siquiera la oportunidad a su contrincante de empezar a resolver su rosco.

El segundo, Orestes, ha sido el participante que acumula m谩s programas hasta la fecha (360 ediciones y a帽o y medio en antena) y, probablemente, uno de los m谩s queridos por la audiencia. El de Burgos, que hoy en d铆a toma parte en El Cazador, el concurso de las tardes en TVE como uno de los integrantes del equipo de sabios o cazadores, aguant贸 un Pasapalabra tras otro y obtuvo un premio de 215.000 euros, pero Orestes se fue del programa sin conseguir su gran objetivo: llevarse el bote de Pasapalabra.

Millones de seguidores

Ahora, son otros dos los concursantes que se miden cada d铆a en el rosco en busca de un premio que supera ya el mill贸n de euros: 脫scar D铆az y Mois茅s Laguardia. Ambos son viejos conocidos de la peque帽a pantalla, puesto que el primero permaneci贸 durante meses en otro concurso muy conocido, Boom, mientras que el segundo ha participado en varias ocasiones en Pasapalabra, aunque esta 煤ltima es la que m谩s tiempo ha aguantado.

Pese a que todav铆a no tienen el tir贸n del que gozaron en su momento Orestes y Rafa (a煤n no llevan tanto tiempo ninguno de los dos y el bote no es tan alto), la audiencia apuesta claramente por ellos y est谩 m谩s que contenta de que los dos concursantes midan sus fuerzas cada tarde en Antena 3. Buena prueba de ello es que hace apenas dos d铆as, el 31 de octubre, Pasapalabra marc贸 un nuevo r茅cord al conseguir su d铆a m谩s visto de la actual temporada con m谩s de dos millones de seguidores y m谩s de 4,3 millones de espectadores 煤nicos.

#Audiencias 隆GRACIAS!#Pasapalabra885 logra su d铆a +visto de la temporada con 2.168.000 seguidores y +4,3 M de espectadores 煤nicos



La emisi贸n no informativa +vista y l铆der absoluta con un 19,3%, a +de 9 puntos de su principal competidor



Logra otro d铆a m谩s el #MinutoDeOro pic.twitter.com/SFAGYEOcJ9 — Pasapalabra (@PasapalabraA3) 31 de octubre de 2023

Sin embargo, nada de esto ha sido suficiente para que Antena 3 mantenga en emisi贸n el concurso, que hoy mi茅rcoles, 1 de noviembre, no saldr谩 al aire. Esto es debido al especial car谩cter del d铆a, Todos los Santos, festivo nacional en el que la cadena de televisi贸n ha optado por una programaci贸n especial que ha desterrado de su parrilla el concurso, a diferencia de lo que ocurre con otros espacios, como el Hormiguero, que s铆 se mantiene en su horario habitual.

Un Pasapalabra muy especial

De hecho, el 煤ltimo programa de Pasapalabra, el emitido el martes 31 de octubre, tambi茅n tuvo un car谩cter especial por ser v铆spera de fiesta y coincidir con la celebraci贸n de Halloween. Por este motivo, y como viene ya siendo com煤n, el concurso realiz贸 una edici贸n especial en la que se invit贸 a dos antiguas concursantes, Marta Garriga y Marta Terrasa, y donde terror铆ficos disfraces tomaron el plat贸 de televisi贸n.

As铆 las cosas y debido a la festividad de Todos los Santos, Pasapalabra no se emitir谩 hoy pero ma帽ana, jueves 2 de noviembre, la programaci贸n regresar谩 a su cotidianeidad y los seguidores del concurso podr谩n de nuevo volver a disfrutar de los duelos cada vez m谩s interesantes y ajustados entre Mois茅s Laguardia y 脫scar D铆az. 驴Qui茅n sabe? A lo mejor ese regreso es el momento que todos esperan y en el que por fin uno de ellos consigue hacerse con el bote.