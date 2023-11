Luis del Almo fue el gran ausente de la última gala de entrega de las Antenas de Oro 2023. A pesar de la gran ilusión que tenía, horas antes del evento, el mítico locutor sufrió un accidente doméstico que no le permitió recoger su galardón como pionero de la comunicación junto a otros grandes profesionales como José María García, Iñaki Gabilondo, Mari Carmen García Vela o Natalia Figueroa.

"Se ha caído en la bañera y no sabían si tenía roto el tobillo o el pie", contaba el sábado Juan Ignacio Ocaña, presidente de la Federación de Asociaciones de Radio y Televisión de España, que entrega cada año estos mencionados premios.

Tres días después, Del Olmo ha reaparecido este martes en 'Más vale tarde' en el que ha explicado cómo se encuentra tras sufrir este percance en su casa: "Pues ahora vengo del médico y me ha dicho que he tenido mucha suerte".

"Efectivamente, ayer estuve toda la mañana en la clínica mirando y remirando y, al final, me han dicho 'estás hecho un toro, ¿cómo es que los de Ponferrada sois así?' La verdad es que puedo contarlo y estar con vuestros espectadores", le contó el veterano locutor a Iñaki López y Cristina Pardo.

Sorpresa de Josep Pedrerol

El programa también le preparó una sorpresa al comunicador con unas palabras de Josep Pedrerol, su compañero durante su etapa en Punto Radio: "Soy periodista gracias a Luis del Olmo. En mi casa lo escuchábamos desde RNE cuando yo tenía 12-13-14 años. También tuve la suerte de trabajar con él y celebrar el programa 10.000 de 'Protagonistas' en Zaragoza. Tengo un recuerdo fantástico de él. Aprendí mucho. 'Buenos días, España' es parte del sonido de nuestra vida. Que esté bien Luis es una gran alegría para mí. Merece todos los premios del mundo. Es el número 1".

"No sé soy transversal, pero la verdad es que yo durante 60 años estuve dando los buenos días a España. He tenido la fortuna de trabajar con gente importante en el mundo del periodismo y con amas de casa y con ciudadanos que estaban pachuchos como lo estoy yo ahora, y ha merecido la pena. Eso me ha dado salud, fuerza y una sonrisa permanente y, sobre todo, el poder contar que he trabajado en el medio más importante que hay, que es la radio. El hecho de que des los buenos días y que no solo te escuchen en tu pueblo, en mi Ponferrada del alma, sino en cualquier parte de Europa o del mundo, es eso una satisfacción y algo que se alcanza si eres bueno y ganas. Mil veces naciese mil veces repetiría lo que he hecho", aseguró el locutor al ser preguntado por qué era una persona que gustaba a tantas diferentes personas.