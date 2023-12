Carmen Lomana se convirtió este jueves en protagonista involuntaria de 'Espejo Público'. La empresaria ha acaparado un sinfín de titulares por revelar un aspecto de su vida íntima cuando se pensaba que el programa estaba en publicidad.

La colaboradora sorprendió al comentar con naturalidad que el semen es "buenísimo" para la piel, una afirmación que llamaba la atención de compañeras como Pilar Vidal. "¿Lo has utilizado?", le preguntó la colaboradora, a lo que ella respondió sin tapujos. "Si sobraba algo hacía así", aseguró mientras pasaba sus manos por el cuerpo, una escena que provocaba las risas de los presentes en plató.

Más adelante, a la vuelta de un vídeo, Susanna Griso explicaba que Lomana había hecho esa confesión sin saber que el programa estaba en el aire. "No se ha enterado de que estábamos en directo. Se pensaba que estábamos en petit comité", aseguró la presentadora antes de dar paso al momento que se había vivido en plató unos minutos antes.

"Carmen pensaba que no había empezado la sección y que estábamos en publicidad", añadió Gema López ante una Lomana visiblemente avergonzada por lo ocurrido: "Estaba de risas, bromas y nosequé. Cuando me he enterado de que estábamos en directo... Me muero de vergüenza".

Sin embargo, sus compañeros intentaron hacerle ver que su comentario no tenía importancia. "Que una mujer con tu edad hable abiertamente de sexo, que parece que cuando las mujeres llegamos a la menopausia no tenemos sexo ni posibilidad de disfrutar... A mí, me haces un favor. No me arrepentería", destacó Pilar Vidal.

El programa también emitió el momento en que Lomana se enteró de que había hecho su confesión ante todos los espectadores del matinal. Como pudo verse en las imágenes, la tertuliana se llevó las manos a la cabeza. "Me gusta tu naturalidad y tu libertad", apuntó Gema.