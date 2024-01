El público de Operación Triunfo no acaba de acostumbrarse a algunas de las peculiares 'salidas' de Concha Buika. La jurado ya es conocida por dar su opinión a los concursantes de una manera bastante peculiar, dejando tanto a los jóvenes cantantes como a los espectadores muchas veces patidifusos. La última en mostrar su asombro fue Chenoa, a la que tener el micrófono abierto jugó una mala pasada.

Durante la séptima gala de Operación Triunfo 2023 a Juanjo le tocó cantar La nave del olvido, de José José. Al ser el favorito del público, esta semana era inmune a las nominaciones, y después de su actuación las primeras palabras de Concha Buika para el joven fueron las siguientes: "Ay Juanjo, cariño mio... que te como todas tus cosas negras", espetaba.

El micrófono abierto juega una mala pasada a Chenoa

El público reaccionó a estas palabras con risas, pero Chenoa, quien parecía no recordar que tenía el micrófono abierto, espetó lo siguiente: "Hasta luego... Que ya la ha liado parda". En ese momento, Buika continuaba con su valoración a la actuación de Juanjo: "Qué bonito es hacerlo todo tan bien y tan bonito... Pero te tengo que ser sincera: vas tan sobrado que no has transmitido nada", unas palabras que dejaron de piedra a los espectadores.

"Es más, creo que estarás de acuerdo en que este tema te ha costado muchísimo, y lo he notado porque te costaba mucho transmitir. Parecía que no estabas conectado con la canción. Acomodarse es peligroso. Te como todas tus cosas negras porque no quiero que te acomodes. Si te acomodas se te duerme el tigre. Al tigre hay que tenerlo hambriento", fueron las palabras con las que Buika finalizó su valoración sobre la actuación de Juanjo.