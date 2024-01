Operación Triunfo ha contado con una aparición muy especial, al menos para uno de sus concursantes. Una de las favoritas de 'OT 2023', Chiara, vivió un momento único al reencontrarse con la cantante y extriunfita Edurne.

La conocida artista acudió como jurado invitada a la gala número seis del programa que puede verse a través de la plataforma de pago Prime Video. La madrileña fue recibida en la que fue su casa en el año 2005 con una gran ovación por parte de todos los concursantes, fundiéndose en un abrazo con Chiara. Esto extrañó a alguno de los jóvenes, que se preguntaban qué tipo de vínculo unía a Chiara y Edurne.

¿Cuál es la conexión entre las dos?

Fue Noemí Galera la encargada de desvelar el misterio, y es que ambas coincidieron hace un tiempo en el programa Got Talent de Telecinco. Hay que remontarse cuatro años atrás para ver a Chiara y Edurne compartiendo plató. La concursante de 'OT 2023' contaba con 15 años cuando salió al escenario de Mediaset a interpretar la canción 'Don't Know Why' de Norah Jones.

Entre el jurado se encontraban Edurne y Risto, cuyos votos fueron decisivos para Chiara, que obtuvo un preciado pase de oro. "Tienes una voz preciosa, es increíble lo bonito que cantas, lo bonito que tocas la guitarra y lo bonita que ha sido tu actuación", le dedicó la cantante a la concursante. Pero fue Risto Mejide el que dio un paso más allá con su valoración: "No solo tienes voz, no solo tienes presencia escénica, que es muy importante, es que tienes una elegancia a la hora de cantar. Y teniendo 15 años, compañeros, creo que cometeríamos un error si esta mujer no saliese de aquí con un pase de oro"