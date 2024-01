La Academia de ‘OT 2023’ ha vivido este martes el reparto de temas de la gala 8. A punto de entrar en la recta final del concurso, Bea y Chris vivirán un duelo de altura por la salvación en la que interpretarán, respectivamente, las versiones de Adele de 'Make you feel my love', canción original de Bob Dylan, y de Marc Anthony de '¿Y cómo es él?, tema creado e interpretario originalmente por José Luis Perales.

No serán las únicas alumnas de la Academia del Talent de Prime Video en cantar en solitario, ya que Juanjo ha recibido el encargo de versionar 'Miénteme', el hit de Tini y María Becerra. Además, Naiara, Lucas y Ruslana tendrán que hacer suyo, respectivamente, las canciones 'La gata bajo la lluvia' de Rocío Dúrcal, 'One way or Another' de Blondie y 'Miamor' de Aitana y Rels B.

Los demás alumnos tendrán que cantar a duda en la nueva entrega semanal del formato producido por Gestmusic ('Tu cara me suena', 'Allá tú'). Chiara y Martín interpretarán en catalán y euskera 'Escriurem' de Miki Núñez e Izaro Andrés, mientras que Paul y Álvaro Mayo defenderán 'Amapolas' de Leo Rizzi.