Tamara Falcó se muestra muy tajante a la hora de responder a los nuevo rumores de crisis con Álvaro Onieva. La socialité volvió este jueves a la tertulia de 'El hormiguero', en la que acabó pronunciándose sobre estas nuevas informaciones: "Hay noticias de mentira".

Para ser más exactos, fue el propio Pablo Motos el que le preguntó de forma directa a Tamara Falcó sobre, por ejemplo, la información que 'Así es la vida' había dado horas antes sobre "una fuerte crisis", según les había dicho una fuente muy cercana a la pareja. "Dicen noticias de mentira de mí continuamente", aseguró la marquesa de Griñón, descartando emprender acciones legales al respecto: "A ver cómo lo pruebo, una denuncia que tarda 15 años, y me desgasto".

"Hay gente que se piensa con derecho para mirar desde la calle con prismáticos. Yo he tenido prensa toda la semana, en casa de mi madre, y me miran desde la calle. Debería estar prohibido", comentó Tamara en el programa de Antena 3.

La ganadora de 'Masterchef Celebrity' también afirmó que intenta que esto no le agobie, añadiendo que no se escondiendo de nada, sino más bien protegiendo: "Me he mudado a un sitio donde entro con mi coche, nadie tiene acceso. Tengo gimnasio en el propio edificio, después voy a casa de mi madre también y mi cochecito y estoy súper tranquila".

"Tengo la suerte de ir a unos sitios donde pues estoy protegida y no tengo por qué tener a un periodista que me está lanzando todo tipo de barbaridades sobre mi familia, sobre Íñigo, sobre su familia, mientras intento pasear al perro", dijo Falcó.

Tamara Falcó también tuvo el apoyo de sus compañeros de programa. Por ejemplo, Juan del Val pidió empatía con personas como la socialité: "Nosotros venimos aquí y trabajamos, que nos tratas fenomenal, pero después llegamos en nuestras casas y creo seguimos con nuestra vida".

"Una cosa es que alguien te pida una foto, pero al camarero cuando termina su horario nadie por la calle le pide una razón de calamares", finalizaba el colaborador de 'El Hormiguero'.