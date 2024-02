Esta noche Operación Triunfo celebra la final de su duodécima edición. Doce temporadas de un talent show que ha encumbrado a lo largo de los años a artistas de la talla de David Bisbal, Chenoa, Nena Daconte, Manuel Carrasco, Edurne o Pablo López en sus primeras ediciones, o Amaia, Aitana, Lola Indigo o Natalia Lacunza en las más recientes.

A falta de conocer quién se hará con el preciado trofeo y con los ansiados 100.000 euros, el concurso musical por excelencia en nuestro país cierra la que quizás ha sido una de sus ediciones más exitosas, al menos de la última generación, la que comenzó en 2017 con el triunfo de Amaia y siguió durante los años posteriores con las victorias de Famous en 2018 y Nia Correia en 2020.

Las cifras de esta edición

Millones de votos cada semana para salvar a los nominados, trending topics diarios y entradas agotadas en apenas unas horas para los distintos conciertos que se han anunciado y que se celebrarán en los principales recintos de la geografía lo avalan. También el hecho de que cientos de personajes públicos, incluso miembros del Gobierno, que se han pronunciado sobre sus favoritos, las multitudinarias firmas de discos o la venta de miles de CDs en un momento en el que la compra de discos ha quedado relegada a los más nostálgicos.

Confieso que no he podido seguir esta edición de OT, pero TANTA gente me ha dicho que hay que SALVAR A CHIARA y no puede estar equivocada…🫰🏼✨ — Irene Montero (@IreneMontero) 3 de febrero de 2024

Estas cifras demuestran que, aunque pudiera parecerlo, Operación Triunfo no estaba muerta, sino que solo necesitaba adaptarse a los nuevos hábitos de consumo de una población que huye de programas hasta las tantas de la madrugada. También la confianza de unos directivos capaces de ver el éxito de un programa más allá de los malditos índices de audiencia. Y ahí estaba Amazon, el gigante de ventas que a través de su plataforma de streaming Prime Video apostó por recuperar un formato que había caído olvidado en un cajón tras el desplome de audiencias de la última edición de 2020.

Una final muy reñida

El pasado mes de noviembre el gigante de vídeo bajo demanda hacía su particular operación triunfo, valga la redundancia, y abría de nuevo las puertas de la academia más famosa de España a dieciséis chavales que soñaban con sonar en las principales listas del país, y que no eran conscientes del fenómeno del que iban a formar parte. Tres meses y doce galas después, Naiara, Paul Thin, Juanjo, Ruslana, Lucas y Martin son los finalistas de una edición que se cerrará esta noche, una cita que seguro congregará a cientos de personas delante de la televisión, la tablet o el móvil, muchas de ellas familias que empezaron a ver las primeras ediciones del talent con sus padres y que ahora lo hacen con sus hijos.

La de Zaragoza parte como gran favorita en una noche que se aventura legendaria (un galOTe como dicen los triunfitos), aunque si algo hemos aprendido a lo largo de esta edición es que no hay nada claro hasta que Chenoa abra el bendito sobre. En este sentido, la rebelde Ruslana y el disruptivo Paul Thin no se lo van a poner fácil a Naiara ya que también cuentan con unos fandoms muy consolidados dispuestos a pelear hasta el último minuto por la victoria de su ídolo.

Tampoco se lo van a poner fácil los seguidores de Lucas, el sex symbol de la edición y uno de los concursantes con mejor evolución, ni los de Juanjo o Martin. El primero ya sabe lo que es ganar un talent ya que en 2022 su talento y potencia bucal le hicieron proclamarse campeón de Jotalent, el concurso folclórico de Aragón TV mientras que el segundo es el artista más multidisciplinar de esta promoción que ha enamorado al público gracias a su particular voz y sus grandes dotes de baile. Un artista tres sesenta que diría Paquita Salas.

Mecánica de la final

La gran gala final comenzará con la actuación grupal, donde los seis finalistas interpretarán la canción "Last Dance" de Donna Summer, donde Chenoa, la conductora del concurso, se unirá a los triunfitos y reinterpretará un tema con el que ya brilló en su edición hace más de 20 años. Acto seguido comenzarán las actuaciones individuales. Lucas será el encargado de romper el hielo y el uruguayo intentará convencer al público con "Pillowtalk", de Zayn Malik. Acto seguido será el turno de Paul Thin, que seguro no dejará a nadie indeferente con su versión de "Baby Hello", la canción de Bizarrap y Raw Alejandro que este verano arrasó en las pistas de baile.

Le seguirán Martin, con "Golden Hour" de JVKE, mientras que Naiara hará lo propio y tratará de emocionar al público haciendo gala de su gran vozarrón interpretando el mítico tema de Mónica Naranjo, "Sobreviviré". Ruslana y Juanjo serán los últimos en actuar -en la primera parte de la gala- con las canciones "Zombie" de The Crownberries y "Without You" de Johnny Nelson respectivamente.

Ana Mena y Lola Indigo, artistas invitadas

Una vez actúen los seis finalistas se cerrarán las líneas para definir los tres grandes finalistas, que una vez anunciados volverán a actuar, esta vez interpretando los temas con los que hicieron su primera intervención en el programa, en la gala 0. Durante ese transcurso de tiempo el público podrá votar por su ganador a través de la app oficial del programa.

Lola Indigo y Ana Mena serán las artistas invitadas a la gran final de Operación Triunfo 2023 y podrán conocer in situ al vencedor o vencedora de una edición en la que, gane quien gane, quienes seguro celebrarán la victoria serán productora y plataforma, las dos grandes triunfadoras que, además de hacer caja han callado bocas al demostrar que Operación Triunfo está más vivo que nunca.