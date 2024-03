Es un conocido actor que ha degustado las mieles del 茅xito y ha llenado la pantalla de la televisi贸n durante mucho tiempo, tanto que su fama incluso le llev贸 a presentar las campanadas de Nochevieja en la peque帽a pantalla. Y, sin embargo, ahora vive una de las situaciones m谩s dif铆ciles de su vida, tanto que no ha tenido m谩s remedio que exponerlo p煤blicamente para intentar recibir ayuda.

Ha sido durante el concurso de Pasapalabra, que emite Antena 3 y donde el int茅rprete pasa unos d铆as como invitado. All铆, al tomar la palabra, ha denunciado cu谩l es su precaria situaci贸n actual: sin trabajo, con una madre gravemente enferma y "sin ning煤n tipo de ayuda".

Una situaci贸n precaria

El actor ya hab铆a dado cuenta de su terrible situaci贸n actual en otro programa de televisi贸n. Acudi贸 al espacio hace cosa de un mes y all铆 explic贸 c贸mo viv铆a. Fue en TardeAR, en Telecinco, donde anunci贸 que estaba sin trabajo y con dificultades econ贸micas.

Ahora es uno de los invitados de Pasapalabra y ha aprovechado que el concurso es uno de los m谩s vistos de la televisi贸n en Espa帽a para denunciar su situaci贸n y, de paso, pedir empleo.

Lo que le ha tocado vivir en la actualidad es muy duro. Pese a estar en paro, el int茅rprete tiene que hacerse cargo de su madre enferma. La mujer sufre de Alzheimer y c谩ncer, adem谩s de otras enfermedades. Pero, pese a sus graves y m煤ltiples dolencias, ni ella ni su hijo reciben ning煤n tipo de ayuda.

" Tengo una madre que sufre de Alzheimer, c谩ncer y varias otras enfermedades, y no recibo ninguna ayuda para cuidarla. 隆Ninguna ayuda!", exclam贸 levant谩ndose y se帽alando a la c谩mara durante su participaci贸n en Pasapalabra.

Pero, a pesar de todas estas dificultades, el hombre mantiene la esperanza y asegura que no quiere rendirse: "Estamos aqu铆, luchando, esperando, aprendiendo, escribiendo, cocinando y sonriendo".

En la cumbre del 茅xito

Se trata de David Muro, quien salt贸 a la fama gracias a una de las series que m谩s 茅xito cosech贸 en su momento en Espa帽a: Escenas de matrimonio. Aquellos fueron los momentos de gloria del int茅rprete, que incluso present贸 las campanadas de Nochevieja en Telecinco junto a su compa帽era de reparto: Soledad Mallol.

Pero ahora todo aquello queda lejos y David Muro enfrenta una complicad铆sima situaci贸n. ""Podr铆a usar la t铆pica excusa que muchos en mi profesi贸n suelen dar: 'Estoy evaluando varios proyectos y a煤n no me decido por ninguno'. Pero no, en este momento estoy en la misma situaci贸n que el 85% de los actores en este mundo: esperando ansiosamente una llamada", admiti贸 el actor en Pasapalabra.

As铆 que, ante tal situaci贸n, el presentador del concurso, Roberto Leal, ech贸 un capote a David Muro. " "Uno de los grandes actores de este pa铆s est谩 esperando esa llamada, as铆 que cuanto antes suene ese tel茅fono...". A lo que Muro respondi贸: "Entonces que me llamen a m铆 despu茅s", en una simp谩tica forma de desmarcarse del piropo que le acababa de lanzar Leal pero que tan excelentes resultados podr铆a brindarle a la hora de encontrar un trabajo.