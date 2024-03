Lo tenían todo para ser una pareja de película. Jóvenes, guapos, atractivos, deportistas... pero no pudo ser... Y eso que Malú llegó con ganas de casarse al restaurante de First Dates. Incluso trajo una alianza matrimonial para probar si su cita pensaba ir en serio o no. Fabio, de 34 años, parecía un pretendiente seguro de si mismo. Centrado en su cuerpo y la competición fitness, no estaba preparado para lo que se le iba a venir encima.

A Malú no le gustó Fabio desde el primer momento: "Lleva dos tallas de camisa más pequeña y tiene demasiados músculos... a mi me gustan los hombres más blanditos, más tipo colchoncito". Poco más podía hacer Fabio... pese a que declaró poder plantearse en un futuro casarse y formar una familia. La conversación no mejoró. Malú dijo estar enamorada de su yegua y que, en ocasiones, sueña con dormir con ella en el establo.

Sin embargo, el momento más surrealista de la noche llegó cuando Malú comenzó a recibir mensajes de su ex pareja en el móvil: "Estoy triste porque estás comiendo con otro", pudo leerse en la pantalla del teléfono de la joven cuando las cámaras del programa se percataron de lo que estaba pasando.

"Me he puesto a chatear con mi enamorado y he pasado de Fabio"

La conversación con su ex parece que le hizo recordar a Malú lo mucho que tenían en común. "Me he puesto a chatear con mi enamorado y he pasado de Fabio... no he escuchado nada de lo que decía". La confesión de Malú sonaba a broma pero no lo fue. La cita de Fabio, la misma que llegó con una alianza debajo del brazo, acabó siendo un auténtico desastre.